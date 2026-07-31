El Merval cierra julio con energéticas en alza y leve baja del riesgo país: cómo impactó el anuncio de Milei
El Merval se sostiene gracias al impulso de las energéticas, mientras el riesgo país vuelve a bajar. Pese a la presentación de la reforma del Banco Central, el mercado sigue concentrado en las reservas, el dólar y el escenario internacional.
El Merval se sostiene gracias al impulso de las energéticas, mientras el riesgo país vuelve a bajar. Pese a la presentación de la reforma del Banco Central, el mercado sigue concentrado en las reservas, el dólar y el escenario internacional.