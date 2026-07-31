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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 31 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este viernes, 31 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3548 - Muerto que habla

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 31 de julio

 1°3548 11°4642
 0974  12°0787
 3°4269 13°8468 
 9193  14°9606 
 8267  15°7924 
 6°2263  16°7066
 3695  17°0762 
 7638  18°7881 
 9720  19°1767 
 10°1223 20°9647 

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¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele indicar duelo activo o asuntos sin resolver que buscan salida.

También puede simbolizar un consejo interno: tu mente usa esa voz para ayudarte a decidir, cerrar ciclos o soltar culpas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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