La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una pensión por fallecimiento destinada a sostener el ingreso de las familias cuando muere una persona jubilada. Se trata de una prestación mensual que busca evitar que el grupo familiar quede en una situación económica crítica tras la pérdida del titular. El beneficio no se otorga de manera automática. Para cobrarlo, los familiares deben cumplir condiciones específicas y realizar el trámite dentro de los plazos establecidos por el organismo previsional. La pensión por fallecimiento reemplaza parte del haber que cobraba el jubilado. El objetivo es preservar la continuidad del ingreso que la persona generó durante su vida laboral y garantizar una protección económica a sus allegados directos. ANSES aclara que el derecho al cobro depende del vínculo con el jubilado y de la situación personal de cada solicitante. La ley previsional limita el beneficio a familiares cercanos con relación comprobable. Estos son los grupos que pueden cobrar la pensión: El trámite se puede comenzar una vez transcurridos diez días hábiles desde el fallecimiento. Ese período permite que los registros oficiales se actualicen. Si la muerte ocurrió dentro de los últimos seis meses, el pedido se puede realizar de forma online a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social. En cambio, cuando pasó más tiempo o el caso presenta particularidades, se debe solicitar un turno y hacer el trámite de manera presencial en una oficina del organismo. Para avanzar con la solicitud, ANSES exige presentar: Contar con la documentación completa agiliza el proceso y evita demoras en la resolución del expediente. El monto de la pensión por fallecimiento no es fijo. ANSES lo calcula como un porcentaje del haber que cobraba el jubilado: El organismo remarca que la suma total nunca puede superar el 100% de la jubilación original y que siempre se respeta el haber mínimo garantizado. Además, cuando un hijo deja de cobrar la pensión por alcanzar la edad límite, su porcentaje se transfiere al cónyuge o conviviente sobreviviente.