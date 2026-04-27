La ANSES confirmó el nuevo esquema de haberes para jubilados y pensionados que regirá a partir de mayo de 2026. El ajuste mensual se basó en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, lo que resultó en un incremento del 3,38%. Este mecanismo, establecido por el Decreto 274/2024, reemplazó el viejo esquema de aumentos trimestrales. La actualización se aplica con un desfase de dos meses respecto del índice inflacionario, lo que permite que los haberes se ajusten de forma automática sin necesidad de trámites por parte de los beneficiarios. Con el incremento del 3,4%, el valor de la jubilación mínima será de $ 393.174,10. Al sumarle el bono extraordinario de $ 70.000, el ingreso total pasa a $ 463.174,10. Ese bono, sin embargo, no es universal ni permanente. El importe de $ 70.000 no se entrega de forma universal a todo el padrón: funciona con un límite máximo. La premisa del Gobierno es garantizar que ningún beneficiario quede por debajo del umbral de $ 463.174,10. Dicho de otro modo: si cobrás un haber de $ 410.000, el bono que recibís no es de $ 70.000 completos, sino la diferencia hasta ese tope. Los jubilados que perciben los haberes más altos del sistema también verán reflejado el aumento del 3,38%. La jubilación máxima alcanzará en mayo un monto de $ 2.645.689,40, y este grupo no percibe el bono extraordinario. La Pensión Universal para el Adulto Mayor es la alternativa para quienes llegaron a los 65 años sin haber completado los aportes necesarios para jubilarse. A diferencia de la jubilación ordinaria, tiene algunas restricciones importantes: no genera derecho a pensión por viudez y prohíbe trabajar en relación de dependencia mientras se la percibe. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del sistema previsional, por lo que su valor se ajusta automáticamente según la evolución del haber mínimo. Con el aumento de mayo, el haber mensual pasará a ser de $ 314.539,27, y los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $ 70.000. El ingreso total, entonces, alcanzará los $ 384.539,27. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llegará a $ 275.221,87. Con el bono extraordinario incluido, el monto total será de $ 45.221,87. La Pensión para Madres de 7 Hijos, en tanto, se equipara a la jubilación mínima: $ 393.174,10, o $ 463.174,10 con el refuerzo. El punto más polémico del esquema previsional de este año es el congelamiento del bono extraordinario. El bono de $ 70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, lo que implica una pérdida progresiva de valor en términos reales para los beneficiarios de menores ingresos. Esta situación genera que, para una parte importante de los jubilados, el aumento del 3,4% no logre compensar plenamente el encarecimiento acumulado de la canasta básica, especialmente en rubros como transporte, energía y prepagas médicas, que muchas veces evolucionan por encima del IPC general. En concreto: mientras los haberes se actualizan mes a mes, el bono vale cada vez menos en términos reales. Un refuerzo que en 2024 representaba cerca del 20% del haber mínimo hoy pesa bastante menos sobre ese mismo ingreso. La primera semana hábil queda reservada para las Pensiones No Contributivas, con pagos del 4 al 8 de mayo según la terminación del DNI. Los pagos de jubilaciones y pensiones comienzan el lunes 11 de mayo para los titulares con DNI terminado en 0. Mayo contempla dos pausas por los feriados bancarios del 1 y el 25 de mayo. Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo cobran en la última parte del mes. Para conocer tu fecha exacta de cobro, podés ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o llamar al 130.