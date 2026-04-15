Hay un término que circula entre abogados laboralistas, dirigentes sindicales y académicos desde que se aprobó la Ley 27.802 de Modernización Laboral: sindicato amarillo. No es un término técnico del derecho argentino, pero describe una realidad concreta que tiene historia y que la nueva normativa podría volver a habilitar. Un sindicato amarillo es aquel que, aunque formalmente representa a los trabajadores, nació o funciona bajo la influencia —directa o encubierta— del empleador. Negocia poco, cede mucho, y existe para evitar que un sindicato verdaderamente autónomo tome el control. El término proviene de Francia: en noviembre de 1899 en Montceau-les-Mines, un grupo de mineros que rechazaban las huelgas fundaron un sindicato propio. El sindicato se amplió en 1901 y sus locales de reunión tenían papel transparente amarillo en las ventanas, color que fue elegido para distinguirse del rojo que usaban los sindicatos socialistas. Desde el ámbito del laboralismo, se estima que la dirigencia sindical “lo negoció a cambio del aporte solidario, lo que asoma como un precio muy caro”, comentó a El Cronista un especialista en derecho laboral. Durante décadas, el artículo 29 de la ley 23.551 establecía una regla simple: un sindicato de empresa no podía obtener personería gremial si ya existía un sindicato de actividad funcionando en esa zona. La lógica era proteger al gremio histórico de ser desplazado por organizaciones más pequeñas y potencialmente más débiles o manipulables. La nueva redacción introduce un cambio de fondo: ahora un sindicato de empresa puede obtener personería gremial si demuestra tener más afiliados cotizantes dentro de esa empresa que el sindicato preexistente, durante al menos seis meses consecutivos. Y lo puede hacer sin importar el tamaño o el alcance nacional del gremio que desplaza. Pero tiene un mecanismo de riesgo que funciona así: una empresa crea o apoya informalmente la formación de un sindicato interno propio; facilita afiliaciones, libera tiempo, ofrece incentivos a quienes se sumen. Tras seis meses con más afiliados que el sindicato de actividad en esa planta, solicita la personería gremial. Si la obtiene, pasa a ser quien negocia el convenio colectivo, controla las obras sociales y representa a los trabajadores. El sindicato de actividad —SMATA, UOCRA, Camioneros— queda relegado a “sindicato simplemente inscripto”, sin los derechos exclusivos que otorga la personería. La experiencia muestra que los sindicatos de empresa son más vulnerables a la captura patronal que los sindicatos de rama o actividad. Cuando el empleador es también quien define las condiciones laborales cotidianas del trabajador —el ascenso, la carga de trabajo, la continuidad del empleo—, la presión para afiliarse al sindicato “preferido por la empresa” puede ser difícil de resistir, aunque sea completamente informal. En países con modelos sindicales más descentralizados, como Estados Unidos o Japón, la negociación colectiva se da mayormente a nivel de empresa. Esto tiende a fragmentar la representación y limita la cobertura de los convenios, lo que reduce el poder de negociación agregado de los sindicatos. El modelo argentino, en cambio, centralizado por rama de actividad, fue diseñado para evitar esa atomización y sostener estándares laborales más homogéneos. El principal riesgo no es que el empleador arme un sindicato desde cero porque es ilegal, sino que financie, facilite o favorezca la afiliación masiva a un sindicato de empresa que formalmente es independiente. La ley ya prohíbe la ayuda económica directa del empleador a los sindicatos, pero el control sobre el cumplimiento de esa prohibición es difícil en la práctica. La CGT presentó un amparo judicial contra la ley en su conjunto, y entre los artículos que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 suspendió en forma cautelar estuvo precisamente el 141, el que modifica el artículo 29. La CGT argumenta que la norma viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los principios de progresividad y protección del derecho laboral. El litigio sigue abierto y la disputa sobre qué juzgado es competente continúa. Desde el oficialismo encuadran el cambio como una medida de libertad sindical: si los trabajadores de una empresa eligen masivamente un sindicato propio, ¿por qué debería imponérseles uno de actividad al que no se afiliaron? La ley 23.551 establece en su artículo 9 la prohibición de la injerencia de los empleadores en las asociaciones sindicales, incluyendo cualquier tipo de ayuda económica que comprometa su independencia. El debate no es sobre la legalidad formal de un sindicato amarillo —que sería ilegal—, sino sobre la dificultad práctica de probar esa influencia y sobre si la nueva norma crea incentivos para que los empleadores intenten ejercerla.