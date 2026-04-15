Este año, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán tener en cuenta una serie de cambios en los requisitos de renovación establecidos por la Secretaría de Discapacidad (SENADIS), organismo que asume las funciones de la anterior Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta modificación busca simplificar el acceso a los beneficios sin interrumpir la cobertura vigente. En el 2025, el organismo anunció una prórroga para los certificados en formato papel y digital, cuyo vencimiento o actualización estaba previsto para el año pasado. En este marco, se determinó que todos los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una prórroga automática con vigencia hasta la misma fecha del 2026. Es decir, ya deberán actualizarse este año. Cabe destacar que esta ampliación no corresponde a los certificados con fecha de vencimiento o actualización a 2022, 2023 o 2024, ya que debieron renovarse en 2025. Con esta medida se asegura el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se busca evitar la saturación de turnos en juntas evaluadores. El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. Los podrán solicitar personas cuyo origen de problema de salud sea: Una Junta Evaluadora interdisciplinaria emitirá el Certificado Único de Discapacidad con la aprobación de la evaluación, sin embargo, en caso de que la documentación presentada no sea suficiente o concluyente, se podrá solicitar nuevos estudios o informes médicos para completar la evaluación. En este marco, el solicitante deberá presentar: La documentación específica requerida según el tipo de discapacidad puede consultarse en este link. Las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad pueden acceder a una amplia gama de derechos y beneficios, entre ellos: