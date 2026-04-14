Los trabajadores de la construcción ya cuentan con nuevos valores salariales respaldados por el Estado, por medio del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. A través de la Disposición 4681/26, el Gobierno homologó el acuerdo paritario celebrado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que alcanza a los trabajadores encuadrados en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. El acuerdo establece incrementos acumulativos sobre los salarios básicos durante tres meses consecutivos: A estos porcentajes se suman sumas no remunerativas mensuales, que varían según categoría y zona geográfica, y se abonan en dos cuotas quincenales, salvo marzo, que se liquida con la segunda quincena del mes. El texto homologado también define las obligaciones de ambas partes: los trabajadores otorgarán un aporte solidario extraordinario del 2% sobre sus haberes, mientras que las empresas deberán realizar una contribución de $ 6.000 por empleado mensualmente. Ambos conceptos tienen como destino la acción sindical y asistencial del sector. El acuerdo rige hasta el 31 de mayo de 2026. Antes de esa fecha, el 20 de abril, las partes volverán a sentarse para negociar los ajustes correspondientes al segundo semestre del año. Este esquema de revisiones bimestrales o trimestrales se enmarca en la dinámica inflacionaria que aún condiciona las negociaciones salariales en Argentina, donde el INDEC registró una inflación acumulada del orden del 8% en el primer trimestre de 2026 —un dato que los gremios suelen tomar como piso de referencia en cada ronda paritaria. La construcción es uno de los termómetros más sensibles de la actividad económica en Argentina. Según datos del INDEC, el sector emplea directamente a más de 400.000 trabajadores registrados a nivel nacional, con fuerte concentración en el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La UOCRA, conducida por Gerardo Martínez, es uno de los sindicatos con mayor peso en la CGT y suele marcar tendencia en las negociaciones de otros gremios de la rama de la producción.