Los docentes universitarios confirmaron una nueva semana de paro a nivel nacional, que se llevará adelante entre el 13 y el 18 de abril, con suspensión de clases en las universidades públicas de todo el país. La decisión fue tomada en el marco del conflicto abierto con el Gobierno nacional por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la ausencia de una recomposición salarial acorde a la inflación. La nueva medida de fuerza fue convocada por la Conadu Histórica y contará con la adhesión de asociaciones docentes de todo el país, lo que implicará clases suspendidas durante toda la semana en las universidades nacionales. Desde los gremios advirtieron que el reclamo se profundiza tras más de 170 días de incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los docentes, quienes denuncian haber perdido cerca de un tercio de su salario real desde el inicio de la actual gestión. Además, los sindicatos comenzaron a impulsar la convocatoria a una nueva marcha nacional universitaria, prevista para principios de mayo, con movilizaciones tanto en Plaza de Mayo como en distintas ciudades del interior. El eje central del reclamo es la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición salarial y garantiza recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. Según explicó la AGD UBA en un comunicado, para recuperar la pérdida salarial acumulada, los salarios docentes deberían aumentar alrededor de un 50%, tal como lo prevé la normativa vigente. Sin embargo, el Gobierno otorgó de manera unilateral un aumento total del 6,7%, distribuido en tres tramos mensuales, muy por debajo de los índices de inflación. La asociación también denunció que ese aumento fue tan limitado que ni siquiera impactó en quienes perciben la garantía salarial, y acusó al Ejecutivo de intentar modificar la ley en el Congreso para reemplazar la recomposición reclamada por una suba del 12% escalonada hasta septiembre. Los gremios advirtieron que habrá una nueva semana de paro nacional del 27 de abril al 1° de mayo si el Gobierno mantiene su postura y no cumple con lo establecido por la ley. Además, las organizaciones sindicales acordaron de manera unánime la realización de una marcha federal universitaria, con fecha propuesta para el 23 de abril, a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. El plan de lucha continuará con acciones escalonadas y con una fuerte presencia en las calles, en coordinación con estudiantes y otros sectores del sistema universitario. En medio del conflicto, los docentes universitarios sumaron en las últimas semanas dos decisiones judiciales clave que fortalecen sus reclamos frente al Gobierno nacional. Por un lado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, restableciendo su plena aplicación y garantizando los recursos presupuestarios previstos, para evitar daños irreparables mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Además, la Justicia laboral suspendió la declaración de la educación como servicio esencial, que limitaba el derecho de huelga. El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 hizo lugar a una medida presentada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y dejó sin efecto los artículos de la Ley 27.802 que imponían la obligación de garantizar el 75% del plantel docente durante los paros.