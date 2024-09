"No parecía algo sin querer": la esteticista de Fabiola Yañez declaró ante la Justicia y apuntó contra Alberto Fernández

La causa contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género sumó este martes la declaración de dos nuevos testigos que dieron detalles sobre el hematoma en el ojo derecho de la ex primera dama Fabiola Yañez.

Florencia Aguirre, la esteticista de Yañez, declaró que el 29 de junio de 2021 encontró a la entonces primera dama con un hematoma en el ojo y que ella le dijo que el responsable había sido el entonces presidente Alberto Fernández, pero "sin querer".

"No le creí", dijo Aguirre este lunes bajo juramento de verdad al fiscal federal Ramiro González, y añadió que el ex mandatario era "violento" con Yáñez porque "no la dejaba hablar" y "la llamaba a los gritos", según pudo saber la agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Según el relato de la esteticista, Yañez le dijo que el responsable de ese hematoma "fue Alberto sin querer", pero aclaró que por la forma que tenía la herida "no parecía sin querer".

Además, Aguirre reiteró que no le aplicó a Fabiola tratamientos invasivos que pudieran dejar hematomas, ante el argumento de Fernández de que ese motivo pudo haber originado la lesión.

De manera posterior al episodio del hematoma en la cara, recordó que en otra ocasión la vio con un "hematoma en el brazo derecho". También que Yañez le dijo que el ex presidente "la llamaba a los gritos" en ocasiones.

Dijo que el ex presidente "era violento" y "no la dejaba hablar". "Qué feo es vivir con alguien que no te habla, no te saluda", refirió que le contó Yañez en una ocasión, luego de la foto de la denominada fiesta de Olivos.

Aguirre relató que la ex primera dama estaba "muy angustiada" porque encontró videos y fotos de mujeres en un celular que Fernández le había dado al hijo de ambos, Francisco.

Ante el fiscal, recordó que su clienta le dijo que "se sentía presa" y le aseguró que no podía salir de la quinta sin pedir permiso.

Un ex médico presidencial habló de un "golpe involuntario en la cama"

A su turno, el médico Federico Alem, que integraba la Unidad Médica Presidencial (UMP), ratificó que la entonces pareja presidencial habló de un "golpe involuntario en la cama" para justificar el hematoma en el ojo derecho de la ex primera dama.

Alem, que fue el segundo testigo del día en declarar ante el fiscal Ramiro González, expuso que al visitar a Yañez junto a su colega Federico Saavedra vieron un hematoma en el ojo derecho de la primera dama.

Y añadió que alguno de los dos, Yañez o el propio Fernández, les dijeron que había sido un "golpe involuntario en la cama".

Alem declaró en el mismo sentido que lo hiciera Saavedra el jueves pasado y dijo no recordar si la versión del golpe involuntario la dio Yañez o Fernández.

"Tenía la equimosis a nivel de los párpados, como dijo el doctor Saavedra", refirió el testigo, quien ingresó al despacho del fiscal González poco antes del mediodía y declaró durante más de una hora.

Ambos médicos integraban la UMP y concurrieron a la Quinta de Olivos el 30 de junio de 2021 convocados por la pareja presidencial para tratar el hematoma que tenía Yañez.