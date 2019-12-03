Ginés Mario González García, tal es su nombre completo, es una referencia ineludible dentro del ámbito de la salud. Médico sanitarista de vasta trayectoria no sólo en la función pública sino también en el ámbito académico, el oriundo de San Nicolás de los Arroyos se encamina a ocupar por segunda vez el Ministerio de Salud, tras haber secundado a Eduardo Duhalde y luego a Néstor Kirchner, entre 2002 y 2007, al frente de la cartera sanitaria.

González García nació el 31 de agosto de 1945 y se graduó con 24 años como médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba. De allí en adelante, desarrolló una dilatada carrera en la Salud Pública en varias provincias y en el ámbito nacional, en paralelo a su continua formación académica.

Entre sus varias especializaciones puede mencionarse la de Administración de Salud que obtuvo en la UBA, la de Sistemas de Salud y Seguridad Social que realizó en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Desde 1970 hasta 1976 trabajó en Salta, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba y San Luis como delegado sanitario federal. Tras el golpe de estado se exilió en España para volver antes del retorno de la democracia. De vuelta en el país se desempeñó como médico auditor hasta que en 1988 fue convocado por Antonio Cafiero para desempeñarse como ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En 1991 fundó ISALUD y se apartó de la función pública para centrarse en el trabajo en la institución que obtendría luego acreditación como universidad, Desde allí desarrolló varios programas sanitarios que pondría en práctica luego, en 2002, cuando retornó a la función pública ya como ministro de Salud de la Nación, bajo la presidencia de Duhalde.

Uno de ellos fue el Plan Remediar, que tenía como objetivo garantizar el acceso gratuito de medicamentos ambulatorios a la población por debajo de la línea de pobreza y sin seguridad social, que por entonces se estimaba en 15 millones de personas.

En 2007, el Ministerio distribuyó una guía para la atención de estos abortos no punibles con el fin de evitar la judicialización de los casos. Esta decisión le valió la crítica de diversos actores de la Iglesia Católica.

Otra medida importante de su gestión, que enfrentó fuertes resistencias por parte de los principales laboratorios, fue la obligatoriedad de prescribir los medicamentos en base a su nombre genérico, y no su marca.

Reconocido por su militancia a favor de la despenalización del aborto, Ginés desarrolló también durante su gestión un plan basado en la educación sexual y la libre distribución de preservativos y anticonceptivos.

Se recuerda particularmente la carta que le envió en 2005 el capellán y obispo castrense Antonio Baseotto, citando un texto bíblico que rezaba “los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”. La misiva provocó una crisis entre el Gobierno argentina y la Santa Sede ya que el entonces presidente Néstor Kirchner removió mediante un decreto al religioso, en respaldo a su ministro, lo que provocó la protesta del Vaticano.

Tras más de cinco años al frente de la cartera sanitaria, Ginés González García decidió apartarse del cargo y fue nombrado embajador en Chile, a poco de comenzar el gobierno de Cristina Kirchner. En diciembre de 2011, el ex ministro volvió a ser ratificado en su puesto por la mandataria en su segundo período presidencial. En diciembre de 2015 finalizó su designación y fue reemplazado por José Octavio Bordón.

El año pasado, durante los debates por la despenalización del aborto, expuso tanto en Diputados como en el Senado a favor del proyecto, destacando la necesidad de avanzar en una política de salud pública para resolver la cuestión.

Alberto Fernández confirmó que Ginés González García será su ministro de Salud

Durante este año, estuvo a cargo de la coordinación de las 18 comisiones del Partido Justicialista -en las que trabajaron más de 700 personas- que elaboraron una lista con propuestas de políticas públicas para los primeros 100 días de gobierno.

El trabajo se cristalizó en un documento de 118 páginas que el propio Ginés González García entregó días antes de las elecciones a Alberto Fernández.

Ahora, tras su confirmación, Ginés comenzará un nuevo período al frente de la cartera sanitaria con un desafío central: lograr que el aborto seguro, legal y gratuito sea finalmente ley.