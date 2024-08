El nuevo video que mostró Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez presentó en las últimas horas nuevas pruebas en la causa por violencia de genero contra el ex presidente Alberto Fernández.

Se trata de una foto y un video en el que se la ve aplicándose un tratamiento sobre el ojo derecho al que se lo ve morado producto de un golpe.

Según informaron fuentes judiciales al medio Infobae, se trata de nueva prueba que fue incorporada a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González, que ya contaba con otras fotografías, una de un moretón en el ojo derecho y otra de un golpe en el brazo derecho.

Ambas imágenes se las envió en agosto de 2021 por mensaje de WhatsApp a María Cantero, la ex secretaria de Fernández que el jueves declaró como testigo en la causa y que confirmó la veracidad de esos mensajes.

Al salir a la luz esta nueva prueba, allegados a Yañez indicaron: "Para los que creen que es maquillaje, así se iba tratando el golpe, con hielo para bajarlo".

La ex secretaria de Alberto Fernández declaró que las capturas de chats son reales

María Cantero, la ex secretaria del ex presidente Alberto Fernández, declaró el miércoles ante la Justicia que las capturas de los chats que mantuvo con la ex primera dama Fabiola Yañez son "reales".

Según trascendió, Cantero, que había sido convocada por el fiscal para prestar declaración testimonial, declaró que Yañez es la "víctima", pero aclaró que nunca presenció actos de maltrato por parte del ex mandatario.