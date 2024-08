Causa contra Alberto Fernández: cuáles fueron las revelaciones de María Cantero, su secretaria privada

María Cantero, la ex secretaria del ex presidente Alberto Fernández, declaró ante la Justicia que las capturas de los chats que mantuvo con la ex primera dama Fabiola Yañez son "reales", pero dijo que nunca presenció actos de violencia en el seno de la pareja.

Cantero sostuvo ante el fiscal Ramiro González que Yañez, quien denunció al expresidente por violencia de género, es la "víctima" del caso, según reveló la agencia de noticias NA.

La ex secretaria de Fernández se retiró de los tribunales federales de Comodoro Py por la puerta de atrás para esquivar las cámaras y evitar hacer declaraciones a la prensa. Había sido convocada por el fiscal para las 12, por lo que su declaración se extendió durante más de dos horas.

Fabiola Yañez, la denunciante y expareja de Alberto Fernández

La denuncia surgió dos semanas atrás cuando se conocieron videos, chats y fotos de Fernández y Yañez donde la exprimera dama denunciaba haber recibido golpes por parte del expresidente en la Quinta de Olivos, razón por la cual se investiga en la Justicia Federal este delito.

Luego, Yañez brindó una entrevista donde brindó más detalles sobre las agresiones que sufrió y, que según afirmó, le habrían hecho perder un embarazo. Esta semana aseguró que había perdido el celular donde se conservaban todas estas pruebas.

La causa que inició Yañez contra Alberto Fernández por violencia

Más temprano, la periodista Alicia Barrios, primera testigo, declaró en la causa contra Alberto Fernández por haber ejercido violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez, y testificó que el ex mandatario "ejerció maltrato psicológico".

"Hablá lo menos posible": el pedido de Alberto Fernández a Fabiola antes de la denuncia

En el marco de la ronda de testimonios que tuvo lugar en la Fiscalía Federal, ubicada en el quinto piso de Comodoro Py, la primera de los testigos admitió ser conocedora de "episodios de maltrato emocional" que habría sufrido la ex primera dama en manos de Fernández.

El fiscal González investiga nueve episodios de violencia que incluyen maltrato emocional, agresiones físicas y hostigamiento, y que habrían tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024 cuando la pareja se separó al dejar la Presidencia de la Nación.