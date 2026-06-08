Reforma tributaria | Los cuatro impuestos que el FMI quiere subir y quién pagaría la cuenta del ajuste
La segunda revisión del acuerdo no sólo habla de reservas y déficit. También deja pistas sobre los cambios tributarios. Ganancias, Monotributo, IVA aparecen entre los principales focos de atención, pero no son los únicos.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 8 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.