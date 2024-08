Se filtró un nuevo video de Tamara Pettinato: habla con Fernández desde el sillón de Rivadavia

Tamara Pettinato y Alberto Fernández reaparecieron en un video que comenzó a difundirse este sábado. En este nuevo clip, la actriz y panelista de TV aparece sentada en el sillón presidencial y le dice "te amo" al exmandatario.

En el video, difundido por Infobae, la panelista televisiva ironiza: "Ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar".

ACÁ EL NUEVO VIDEO DE TAMARA PETINATTO SENTADA EN EL SILLÓN PRESIDENCIAL GATEANDO A ALBERTO FERNÁNDEZ. USTEDES? TODOS ENCERRADOS POR LA CUARENTENA. COMO SE CAGARON EN TODOS LOS ARGENTINOS. %uD83D%uDC47%uD83D%uDC4A%u2620%uFE0F%u26B0%uFE0F%uD83D%uDC80 pic.twitter.com/x1ZeTCkxxS — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) August 17, 2024

Luego, en el clip que dura unos 20 segundos, Tamara Petinatto le dice "te amo" al expresidente, mientras él la filma y le reclama: "Ahora tenés que decírmelo... No te escucho".

Enseguida, Alberto Fernández insiste: "Pero, ¿me amás o no me amás?".

"Te amo. Y por eso te voy a matar", le responde Petinatto.

Se trata del tercer video que se filtra de la intimidad de un almuerzo compartido, todos ellos grabados por Alberto Fernández con su celular.



Tamara Pettinato: "Hay un solo villano en esta historia y no soy yo"

Tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género y la aparición de un video suyo donde se la ve tomando cerveza con el expresidente en su despacho presidencial, Tamara Pettinato reapareció y habló por primera vez del tema.

Lo hizo en su ciclo de stream Final Feliz (Esto es Blender), uno de los tres programas de los que participa como panelista - los otros son Bendita TV (El Nueve) y el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos)-, pasadas las 23.

Allí la panelista salió a defenderse de las críticas que recibió desde que se desató el escándalo a nivel nacional por sus imágenes en Casa Rosada con Fernández.

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan...", dijo en el inicio de un monólogo que duró poco más de tres minutos.

En esa línea, continuó: "Que también me quise levantar a (Javier) Milei, que me escapé, que me escondí en el sur del país. Que me fui ahí, a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir y que salí escondida en un baúl...".

Alberto Fernández y Tamara Petinatto: siguen apareciendo videos.

Tamara Petinatto y su presunto vínculo con el gobierno de Fernández

La panelista también aludió a la cifra que habría recibido por ser contratada por la gestión de Alberto Fernández para una presentación del programa Precios Justos en 2022: "Que cobré 4500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto".

Posteriormente, mencionó las especulaciones sobre el vínculo que habría tenido con el gobierno kirchnerista: "Que tengo contratos varios con el Estado, que saqué provecho y mucha plata por él...".

"Estas son algunas de las cosas que escuché sobre mí en una semana por haber ido a comer un día a la Casa Rosada y quedarme a almorzar después de grabar una entrevista", afirmó, visiblemente irritada.

Y cargó contra sus colegas: "No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad porque el compromiso es informar para que esa gente que los ve, forme una opinión, vaya y te putee en las redes".