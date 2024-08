Citan esta semana a los testigos del caso Alberto Fernández-Fabiola Yañez: quiénes son y cuándo declaran

Luego de que la ex primera dama Fabiola Yañez ratificara su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y que el fiscal Ramiro González dictara el procesamiento del acusado y más de 30 medidas de prueba, se avanzó en la presentación de la lista de testigos que desfilarán a partir de esta semana. Hoy la defensa de la denunciante podría sumar nuevas evidencias.

Se trata de seis personas mencionadas en el expediente que aportarán su testimonio a la causa con sus declaraciones testimoniales acorde a un cronograma fijado el viernes pasado y que arrancará este martes. La primera en comparecer será la periodista Alicia Barrios, quien tiene fecha para el jueves 22 de agosto a las 10:30.

Dos horas después, el mismo jueves 22 de agosto, a las 12 del mediodía, está citada la exsecretaria del entonces presidente Alberto Fernández, María Cantero. Mientras que el lunes 26 de agosto, a las 10 de la mañana, ya está citado el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez.

En paralelo, se convocó -aún sin fecha- a Miriam Yañez Verdugo, madre de la exprimera dama, para lo cual el fiscal libró un exhorto internacional a la Justicia española. Asimismo, figuran en agenda Sofia Pacchi, amiga de Yañez, y el extitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Walter Saavedra, de quien dijo la exprimera dama que había recibido atención luego de las agresiones.

A fines de la semana pasada, se conoció el contenido de nuevos chats en los que la mujer le relataba hechos de violencia al círculo más cercano a la pareja. Los nuevos diálogos surgieron del teléfono de María Cantero, de cuyo celular se extrajeron las primeras fotos de Yañez donde la denunciante acusa presuntos golpes del expresidente.

Son los "chats" del 12 de agosto de 2021, el día en el que se hizo pública la foto de la popularmente conocida "Fiesta de Olivos", el festejo del cumpleaños de Yañez que se realizó en la Quinta Presidencial en medio de las restricciones por la pandemia de Coronavirus.

Asimismo, a la búsqueda de pruebas, el juez Ercolini elevó un pedido a la empresa telefónica para obtener un registro de las llamadas entrantes y salientes desde 2016. Y rechazó el viernes pasado que se vaya a realizar, en el corto plazo, una revisión ocular en la Quinta de Olivos donde habrían ocurrido los hechos denunciados por Yañez.

La denunciante podría sumar nuevas evidencias a su acusación en las próximas horas. Se habla de la posibilidad de incluir el testimonio de una asesora legal con residencia en España que habría sido testigo del trato ejercido presuntamente por el acusado sobre Fabiola Yañez.





Qué dicen los últimos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

A las 18:47 del 12 de agosto de 2021, Cantero le escribió a Yáñez para alentarla: "Quiero que sepas que contas conmigo para lo que necesites. Hablar, gritar, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. No permitas que ningun hdp te baje el ánimo o te entristezca".

Fabiola le respondió: " Sólo quiero un poco de alegría María ".

Alberto Fernández, acusado de pegarle una patada en la panza a su pareja sabiendo que podía estar embarazada.

Más tarde, Cantero le escribió que ella, la primera dama, era "inteligente y hermosa" y que, además "el sostén del hombre más importante", en referencia a Alberto Fernández. Esa frase desató la denuncia : "Y si ese hombre te golpea. Con muy llanto te digo esto. El sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeo. No se que más decir ni de quien aferrarme, hoy me agarro del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada me pego una patada en la panza".

Cantero se ofreció para hablar y luego le preguntó por el embarazo. La primera dama dijo que el expresidente "sabía" del posible embarazo: "Lo hicimos todo a conciencia y por in vitro. Él lo sabe" y agrega que en dos días le pegó "tres veces".

Según se desprende del documento que se conoció ayer por la tarde, el Ministerio Público destaca que los hechos que se investigan se realizaron dentro de una condición de "asimetría" que está determinada por la cuestión de género y que se vio agravada cuando Fernández asumió la Presidencia.