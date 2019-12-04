Aunque el domingo pasado dijo en una entrevista que al gabinete lo tenía definido, Alberto Fernández dio muy pocos indicios de quiénes conformarán el equipo de ministros que lo acompañarán a partir del 10 de diciembre en la gestión de gobierno.

Apenas tres nombres confirmó el presidente electo a lo largo de estas semanas. Se sabe que Felipe Solá tendrá a su cargo la Cancillería; por otra parte, tras la reunión con el bloque de diputados peronistas, en la que Máximo Kirchner fue ungido como titular de la bancada, Agustín Rossi confirmó que irá a Defensa; y anoche, en una ceremonia de reconocimiento a Ginés González García en la UBA, el ex jefe de Gabinete confirmó al médico sanitarista al frente de Salud, que recuperará su rango ministerial.

Otro nombre que confirmó, pero en este caso para conducir un ente autárquico, el Indec, fue el de Marco Lavagna, que sucederá a Jorge Todesca al frente del organismo.

Se sabe que Felipe Solá tendrá a su cargo la Cancillería; por otra parte, se confirmó que Agustín Rossi irá a Defensa; y anoche, en una ceremonia de reconocimiento a Ginés González García en la UBA, Alberto confirmó al médico sanitarista al frente de Salud.

Si bien hay algunos lugares cuyos ocupantes muchos analistas dan por descontado, como el de Santiago Cafiero en la Jefatura de Gabinete o el de Daniel Arroyo en Desarrollo Social, lo cierto es que Fernández recién confirmará el próximo viernes, desde las 18, a todo el elenco que lo acompañará.

Por el contrario, en el área económica es donde más candidatos han sonado desde la noche misma del 27 de octubre, cuando el Frente de Todos (FdT) se impuso a Juntos por el Cambio. Allí el nombre de Guillermo Nielsen sonó fuerte de movida, luego el economista radicado en Estados Unidos, Martín Guzmán, comenzó a ganar terreno, aunque no pocos creen que el ministro saldrá de entre los dos asesores de Alberto durante la campaña, Cecilia Todesca y Matías Kulfas.

Se sabe, eso sí, que en el gabinete estarán representados los diferentes sectores que se unieron para conformar el Frente de Todos, el kirchnerismo y el massismo fundamentalmente.

A continuación, los nombres que se barajan para el equipo presidencial.



El Gabinete de AlbertoInfogram

