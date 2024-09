Día clave para el caso de violencia de género de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez: declara el exmédico presidencial

Desde las 10 de la mañana, el médico presidencial de la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández, Federico Saavedra, se encuentra declarando en la causa que lo enfrenta a su expareja, Fabiola Yáñez, por violencia de género.

El ex titular de la unidad médica presidencial entre el 2019 y el 2023 ingresó esta mañana a la fiscalía federal de Ramiro González para declarar como testigo luego de que tanto Fernández como Yáñez lo relevaran del secreto profesional.



Lo que pueda compartir Saavedra será clave en la causa que lo imputa a Fernández por lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo, junto a los delitos de abuso de poder y de autoridad y amenazas coactivas.



Saavedra arribó a los tribunales de Comodoro Py minutos después de las 10 de la mañana para contestar más de 100 preguntas bajo juramento de verdad: 98 de estas son del fiscal, mientras que se suman también las de la querella de Yáñez.

El fiscal González reunió indicios de nueve hechos de presunta violencia física o psicológica que el expresidente habría ejercido contra Yáñez entre el 2016 y principios del 2024, según el Ministerio Público Fiscal. Respecto a estos está siendo indagado este jueves Saavedra.

Federico Saavedra. (Fuente: NA)

En particular, se investigará la prescripción de glóbulos de árnica que el médico le dio a Fabiola en su momento para tratar un moretón en el ojo de la ex primera dama, el cual ella asegura que fue producto de un golpe de Fernández y justifica con una serie de fotos que más tarde se hicieron públicas.



Según las declaraciones de Yáñez, el "Hecho III" sucedió a mediados del 2021, tras la filtración de las fotos de la "fiesta de Olivos" que generaron un escándalo público.

"Alberto Fernández, mientras se encontraba junto a Fabiola Yáñez en la cama de la suite presidencial del chalet de la Quinta de Olivos, luego de una discusión originada posiblemente por la denominada "fiesta de Olivos", le propinó un golpe de puño en el ojo , ante lo cual Yáñez le cuestionó '¿qué me hiciste?' Fernández no le contestó nada, se dio vuelta y con eso terminó la discusión", señala el dictamen al respecto.

Tras esta situación, Yáñez presuntamente se acercó a Saavedra tras un viaje oficial a Iguazú donde el moretón empeoró: "Lo llamamos al doctor Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe", dijo al respecto la ex primera dama en su declaración.

En este escenario, la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema reveló que, entre el 1° de enero y el 31 de agosto del 2024, se recibió a 11.044 personas por situaciones de violencia doméstica. Hasta entonces y en lo que va del año, se atendieron 6.278 denuncias y 4.766 consultas informativas, con un promedio de 785 casos por mes.

El 99% de las denuncias fue derivada a la Justicia Nacional en lo Civil, que ordenó la prohibición de acercamiento de la persona denunciada (4.027), otorgó 2.250 botones antipánico y dictó 3.897 prohibiciones de contacto.