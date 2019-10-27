Con más del 93% de las mesas escrutadas, las elecciones presidenciales arrojaban una contundente victoria de Alberto Fernández en casi todas las provincias.

Al filo de la medianoche, el ex jefe de Gabinete alcanzaba el 47,90% (11.947.790 votos) frente al 40,58% (10.121.605 sufragios) del binomio conformado por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

Solo en seis distritos (Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires) el candidato del Frente de Todos (FdT) no pudo doblegar al binomio de Juntos por el Cambio (JxC).

Como en las primarias, la mayor diferencia de votos se registró en Santiago del Estero, donde el peronismo cosechó el 74,56% de los sufragios contra el 18,62% de Juntos por el Cambio (JxC). De esta forma, en la provincia gobernada por Gerardo Zamora la distancia entre ambas fuerzas fue de 55,94 puntos porcentuales (pp).

Otra diferencia importante se dio en Formosa, otra provincia históricamente afín al peronismo, donde el FdT alcanzó el 64,80% de los votos frente a un 28,57% de JxC, con una diferencia de 36,23 pp.

Provincia de Buenos Aires

En suelo bonaerense, donde vota alrededor del 33% del padrón nacional, la diferencia en favor de Alberto Fernández fue de 15,82 pp.

El postulante del FdT superaba los 50 puntos obteniendo 4.286.919 votos (51,95%) frente a los 2.981.486 de Mauricio Macri, que obtenía el 36,13% de los sufragios.

Ciudad de Buenos Aires

Fue uno de los dos distritos donde el oficialismo consiguió salir airoso en las PASO. Como en las primarias, JxC obtuvo una clara victoria alcanzando el 52,04% de los votos (996.873).

El FdT, por su parte, alcanzó los 687.852 votos, llegando al 35,91% de las voluntades.







Córdoba

En la provincia mediterránea, Macri mantenía su predominio electoral como ya lo había hecho en las primarias y en las presidenciales 2015.

Allí alcanzaba 1.378.680 votos (61,30%) frente a la dupla integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, que sumaba 658.294 (29,27%).

Mendoza

Como sucedió en las elecciones para gobernador, JxC volvió a imponerse en esa provincia por una diferencia de 12,5 pp.

La fórmula Macri - Pichetto obtuvo el 50,19% (561.140) frente a los 37,69% de la dupla Fernández - Fernández (421.448).

Santa Fe

El Frente de Todos se había impuesto en las primarias por casi 200.000 votos, pero JxC logró torcer la historia en las elecciones de este domingo aunque por un margen muy escaso.

Macri obtuvo en esa provincia 898.488 sufragios (43,54%) frente a los 879.820 de Alberto Fernández (42,64%).

Dos sorpresas

Aunque el FdT se impuso en la mayoría de los distritos, JxC logró triunfar en San Luis y en Entre Ríos, bastiones históricos del justicialismo.

En la tierra de los Rodríguez Saá, Macri aventajó a Fernández por cuatro puntos, revirtiendo el resultado de las primarias. El ahora presidente saliente obtuvo 132.330 votos (45,10%) frente a los 122.064 del ex jefe de Gabinete (41,60%).

En tanto, en la provincia gobernada por el peronista Gustavo Bordet, quien obtuvo en junio su reelección con el 55% de los votos, JxC se alzó con la victoria por apenas 1500 votos.

Macri obtuvo 385.486 votos (44,49%) frente a los 383.961 de Alberto Fernández (44,32%).