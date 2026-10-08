La Provincia de Buenos Aires representa la base sólida del kirchnerismo y las elecciones 2027 serán cruciales para la supervivencia del espacio en el distrito en el que tiene su mayor caudal.

En medio de la disputa que profundizan Cristina Kirchner y Axel Kicillof, el oficialismo local buscará retener el territorio donde se da “la madre de todas las batallas”.

Por su parte, La Libertad Avanza articula su estrategia electoral bonaerense bajo la conducción partidaria de Sebastián Pareja, mientras evalúa y negocia acuerdos con el PRO para repetir la exitosa elección del año pasado, en la que compitieron juntos, con Diego Santilli a la cabeza, y superaron al peronismo.

En este contexto, DC Consultores realizó una encuesta en el distrito que gobierna Kicillof para medir el humor social. El sondeo indagó en la intención de voto por espacio, preguntó por continuidad vs. cambio en la provincia de Buenos Aires y midió el mapa de los políticos con intención de competir por la gobernación.

El estudio, realizado entre el 27 y el 30 de septiembre sobre 1410 casos mediante dispositivos móviles, reveló altos niveles de desaprobación hacia la administración bonaerense, con números preocupantes para el mandatario provincial.

¿LLA o el peronismo? Esta encuesta los midió en PBA y reveló un claro ganador

Sin precisar nombres propios, el relevamiento consultó directamente sobre la fuerza política por la que votarían los encuestados si la jornada electoral fuese hoy. Como resultado, una eventual coalición LLA-PRO lideraría con un 42,1%, superando por un margen significativo al peronismo, con un 19,5% . Más atrás se ubica el kirchnerismo con 10,3%.

Los indecisos alcanzaron el 13,9%, un caudal que puede ser decisivo. Sin alcanzar los dos dígitos, la opción “otro” (6,9%), la UCR (3,9%), el Partido de Centro (2,7%) y el espacio Frente Vecinal más Provincias Unidas (0,7%) aparecen por detrás.

Independientemente de su voto, el 34,2% cree además que La Libertad Avanza gobernará la Provincia en 2027. El peronismo de Kicillof (MDF) aparece segundo, con 26,9%, una diferencia de 7,3 puntos. Luego se ubican, casi igualados, el kirchnerismo, con 11,6%, y el PRO, con 11,5%.

Completan el cuadro el peronismo de centro (7,6%), otras opciones (6,4%) y el Frente Renovador del massismo (1,8%). Ahora bien, cuando se suman las expectativas de triunfo de LLA y el PRO, alcanzan el 45,7%, por encima del 42,1% de intención de voto de la alianza.

Los datos preocupantes para Kicillof y el kirchnerismo

Según los datos del relevamiento, el 63,2% de los consultados de cara a los próximos comicios provinciales demanda un “cambio de rumbo” frente al modelo de gestión actual. En paralelo, un 20,5% prefiere la continuidad de Axel Kicillof y su espacio (Movimiento Derecho al Futuro), al tiempo que un 16,3% opta por una variante peronista alternativa.

Esta tendencia negativa para Kicillof se profundiza en otro pasaje central, cuando DC Consultores plantea una metáfora: la Provincia como un auto que maneja Kicillof en un viaje largo. Al preguntar qué prefieren para 2027, el 61,8% eligió cambiar todo —auto, chofer y rumbo—. Solo el 13,9% seguiría con el mismo auto y el mismo chofer, el 12,7% cambiaría de auto manteniendo el rumbo y el 11,6% reemplazaría solo al conductor.

Los datos también profundizaron en la agenda de preocupaciones de los consultados, donde la inseguridad apareció como la gran deuda. En detalle, el 42,4% la señaló como el problema que ningún dirigente, oficialista u opositor, puede resolver hoy.

Le siguieron la corrupción y la educación con 7,6% cada una, y la pobreza y el conurbano con 6,1%. En la misma línea, la gestión de Kicillof en seguridad fue calificada con 2,2 puntos sobre 10.

Después, cuando se pregunta qué debería priorizar Kicillof hasta fin de año, el 62,3% respondió “ninguna de las dos, debería dar un paso al costado”. El 23,6% prefirió que se enfoque en la gestión provincial, mientras que el 12,4% pidió gestión y alternativa nacional por igual. Solo el 1,7% expresó su intención de que arme una alternativa nacional.

¿Hay lugar para una tercera vía?

Por otro lado, la encuesta indagó la receptividad a un espacio que no sea ni kirchnerismo/peronismo ni La Libertad Avanza . El 38,6% respondió que “lo pensaría” y el 23,1% que lo votaría “sin dudarlo”: en conjunto, 61,7% mostró algún grado de apertura a una variante política. En tanto, el 7,9% prefiere seguir con un candidato conocido.

En el otro extremo, el 30,4% no cree que exista esa opción. El dato indica que la demanda de una alternativa existe, pero convive con el escepticismo sobre su viabilidad. En un escenario con 13,9% de indecisos y 6,9% de “otro” en la intención de voto, ese margen puede alterar la competencia.

Quiénes lideran las menciones para gobernador y el “tapado” que podría sorprender

Cuando se pidió nombrar a quién les gustaría que gobierne la Provincia, el más mencionado fue Diego Santilli, con 19,3%. En segundo lugar quedó Patricia Bullrich, con 9,7%, seguida por Victoria Villarruel, con 7,7%. Los tres ocupan el podio de las menciones espontáneas.

Bastante más atrás quedaron Axel Kicillof, Diego Valenzuela y Gabriel Katopodis, con 5,8% cada uno, y luego Sergio Massa, Juan Grabois y Javier Iguacel, con 3,9%. Por último, completaron las opciones “No sé” (9,7%), “Ninguno” (7,7%), “Ningún K” (7,7%) y un candidato “no peronista” (3,9%) .

La gran sorpresa fue Guillermo Francos. El exjefe de Gabinete, identificado en la encuesta con el espacio de “Centro”, no aparece entre las menciones espontáneas, pero encabeza el ranking de aptitud entre quienes manifestaron intención de competir por la gobernación: 39,8% dice que “está a la altura”, 33,4% que no y 26,8% no sabe quién es.

Guillermo Montenegro (PRO) lo siguió con 39,5%, un empate técnico dentro del margen de error de +/- 2,5%. Completaron el top 5 Sebastián Pareja (LLA), con 17,2%, Victoria Tolosa Paz (16,7%) y Máximo Kirchner (16,3%). Este último concentra además el mayor nivel de rechazo: 79,5% considera que no está a la altura, seguido por Tolosa Paz (79,1%) y Andrés “Cuervo” Larroque (76,4%).