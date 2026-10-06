Se acerca fin de año y, en los meses previos al 2027 electoral, medir el humor social resulta esencial para el arco político. En ese sentido, la imagen de los principales dirigentes toma un rol central, especialmente para el oficialismo, que buscará la reelección de Javier Milei.

En este sentido, un relevamiento nacional de Management & Fit expone un dato que puede generar preocupación en el Ejecutivo: el 52,7% de los encuestados tiene una imagen negativa del Presidente y el 31,2% una positiva. Aun así, solo lo supera un nombre propio: Patricia Bullrich, y por menos del margen de error.

Por otra parte, cabe destacar otro dato que llama la atención, dada la cercanía de los comicios. Ninguno de los 14 dirigentes consultados tiene saldo favorable .

Qué dice el humor social de la imagen de Milei

El relevamiento de la consultora, que se realizó entre el 14 y el 28 de septiembre de 2026, con encuestas presenciales, online y telefónicas, exhibió que Milei tiene hoy una imagen negativa para más de la mitad del universo de consultados.

Sin embargo, esa cifra, por sí sola, no lo deja rezagado frente al resto de la dirigencia. Según el monitoreo, el 31,2% tiene una imagen positiva del Presidente y el 52,7%, una negativa, lo que arroja un diferencial de -21,5 puntos.

El mismo informe muestra que ese 31,2% lo ubica segundo en el ranking de imagen positiva, apenas por detrás de Patricia Bullrich (33%), que es la funcionaria favorita en imagen. También aparece por encima de Cristina Kirchner (31%). Cabe aclarar que la diferencia con ambas está dentro del margen de error de la encuesta (±2,1%).

En este sentido, el caso de Milei se distingue por la polarización. Es el dirigente con mayor proporción de “muy buena” (19,3%), por delante de Bullrich (17,6%) y de la expresidenta (17,5%). Pero también concentra un 44,7% de “muy mala”, solo superado por su hermana Karina (48,4%). Entre ambos extremos suma el 64%.

El espacio intermedio es acotado: un 10% lo considera “regular positivo” y un 5,1%, “regular negativo”. Además, prácticamente no hay desconocimiento: solo el 0,2% dice no conocerlo.

El dato que puede preocupar: ninguno tiene saldo positivo

El dato de contexto es que ninguno de los 14 dirigentes relevados, de distintos espacios políticos, registra un diferencial de imagen favorable. Myriam Bregman presenta el diferencial menos negativo, con -12 puntos (26,4% de imagen positiva y 38,4% de negativa), seguida por Maximiliano Pullaro (-15,3) y Patricia Bullrich (-16,7).

Milei registra un diferencial de -21,5 puntos y aparece en el noveno lugar de la tabla, por encima de Axel Kicillof (-22,5), Victoria Villarruel (-24,1), Mauricio Macri (-38,9), Sergio Massa (-39,8) y Karina Milei (-45,1).

En imagen positiva, detrás del podio aparecen Axel Kicillof (28,1%) y Myriam Bregman (26,4%), seguidos por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ambos con 23%. Más abajo se ubican Sergio Massa (17%), Victoria Villarruel (16,8%), Mauricio Macri (15,9%) y Karina Milei (14,2%).

En cuanto a la imagen negativa, Karina Milei (59,3%), Massa (56,8%) y Macri (54,8%) encabezan el listado.

Patricia Bullrich, la figura con mayor imagen positiva del Gobierno

Por otro lado, algunos dirigentes con diferenciales más moderados, como Pullaro, Martín Llaryora y Hernán Lacunza, tienen altos niveles de desconocimiento entre los encuestados: 33,6%, 32,9% y 48,1%, respectivamente.

Qué pasa con la gestión libertaria

La evaluación de la gestión de Milei también muestra un saldo negativo: el 36,6% aprueba su desempeño, mientras que el 58,1% lo desaprueba. En términos de confianza, el 37,4% aseguró confiar en el Gobierno y el 60,8% manifestó desconfianza.

Frente a la pregunta sobre qué votaría si las elecciones fueran mañana, el 57,5% optaría por un cambio total, mientras que el 38,2% elegiría alguna forma de continuidad: el 17,4% mantendría el rumbo actual y el 20,8% apoyaría una continuidad con cambios en algunas políticas.

El humor social que muestra el informe es de “preocupación”. Los sentimientos negativos hacia la situación del país suman 65,1% (preocupación y desconfianza, 27,3%; tristeza, 24%), frente a 32,9% de positivos.

En cuanto a los principales problemas, la desocupación (19,8%) se ubicó en el primer lugar, por encima del aumento de precios y tarifas (18,9%). Según la encuesta, en julio la relación era inversa, con el costo de vida como la principal preocupación. Además, el 52,4% de las familias declaró tener dificultades para cubrir sus gastos.