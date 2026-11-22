Encontrar un auto usado que se vea impecable no significa necesariamente que haya recibido un mantenimiento adecuado. La pintura, el interior y los kilómetros registrados en el tablero son solamente una parte de la información que debería evaluarse antes de concretar una compra.

También es importante revisar componentes menos visibles, como el aceite y los filtros, los frenos, los neumáticos, los distintos fluidos y los sistemas eléctricos y electrónicos.

A esto se suma otro elemento relevante: contar, cuando sea posible, con comprobantes o registros sobre los servicios realizados. La inspección del estado actual y los antecedentes de mantenimiento aportan información diferente y deberían entenderse como herramientas complementarias.

Qué conviene revisar antes de comprar un usado

Aceite y filtros

El estado del aceite es uno de los puntos que conviene incluir en la revisión. También resulta importante conocer cuándo se realizó el último cambio y si se utilizaron productos que respetan las especificaciones indicadas para ese motor.

Los filtros de aceite, aire y combustible también forman parte del mantenimiento periódico y pueden aportar información sobre el cuidado general del vehículo.

Aceite YPF Elaion durante una revisión mecánica del vehículo. YPF Boxes

Frenos y neumáticos

Una inspección puede ayudar a conocer la condición de las pastillas y discos de freno, además de detectar ruidos, vibraciones o cambios en el comportamiento del pedal.

La evaluación no debería limitarse a comprobar si el auto puede circular, sino que debe permitir entender qué componentes podrían requerir mantenimiento o reemplazo en el corto plazo.

Fluidos, correas y mangueras

El líquido refrigerante, el líquido de frenos y otros fluidos también forman parte de una revisión integral.

Asimismo, es conveniente observar el estado de correas y mangueras, además de comprobar si existen pérdidas o señales de deterioro.

La electrónica también puede dar información

Los vehículos incorporan cada vez más sistemas electrónicos. Por eso, la revisión no debería terminar debajo del capó.

Testigos encendidos, alertas en el tablero o anomalías en los sistemas eléctricos y electrónicos justifican una evaluación específica. Un escaneo puede aportar información adicional y detectar posibles fallas registradas por el vehículo.

El valor de los antecedentes de mantenimiento

Los registros de los servicios realizados permiten conocer parte de la historia técnica del auto. Facturas, comprobantes y certificados pueden ayudar a verificar cuándo y dónde se efectuaron determinados trabajos.

En el caso de los vehículos atendidos en la red YPF BOXES, la historia técnica registrada permite consultar los antecedentes de los servicios realizados dentro de la red.

Esta información puede aportar datos adicionales para entender mejor el mantenimiento que recibió el vehículo.

YPF BOXES también ofrece un diagnóstico integral de más de 27 puntos, que contempla componentes mecánicos, elementos de seguridad, fluidos y sistemas eléctricos, además de un escaneo electrónico. Al finalizar, el cliente recibe un certificado con el resultado de la revisión.

Antes de cerrar la compra de un usado, mirar más allá de la apariencia puede hacer la diferencia. Aceite, filtros, frenos, neumáticos, fluidos, electrónica y antecedentes de mantenimiento permiten construir una imagen más completa sobre el estado del vehículo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.