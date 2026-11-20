“No tengo dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”, aseguró convencido Javier Milei durante su exposición en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central. Sin embargo, en la política argentina rige una regla casi automática: cuando la imagen de un gobierno se hunde, los votos se van detrás .

La encuesta nacional de la consultora Tendencias, a la que tuvo acceso El Cronista, indica que hoy esa lógica no se cumple del todo. Asimismo, deja un dato sobre una dirigente que no está en el centro de la pelea, pero que viene subiendo desde el fondo.

El informe consultó a 5578 electores de todo el país. Su conclusión de fondo es que el deterioro de la evaluación oficial ya no se traduce, al menos por ahora, en una pérdida de votos para Milei .

La Libertad Avanza y una gestión que atraviesa sus peores días

Según Tendencias, la evaluación del Gobierno nacional marca su peor registro de la serie: 63,7% de imagen negativa contra 36,3% de positiva . La valoración positiva pura cayó a 20,5%, su quinta baja consecutiva. En diciembre de 2025, en cambio, el balance estaba parejo, con 50,6% de negativa y 49,4% de positiva.

La imagen personal del Presidente sigue la misma curva. Milei suma 35,0% de valoración positiva, la más baja de toda la serie. Una estimación que, cuanto más se aleje del 40 por ciento, más aleja al referente de La Libertad Avanza de una victoria en primera vuelta.

El telón de fondo es la economía de los hogares. El 40,1% de los encuestados no llega a fin de mes, el 21,1% tuvo que recortar gastos para lograrlo y solo el 19,0% consigue ahorrar. Sin embargo, el 19 de octubre el propio Milei afirmó que aquel axioma que reza que “los argentinos no llegan a fin de mes” es una falacia.

El pesimismo, en tanto, cedió: el 42,0% cree que su situación estará peor el año próximo, contra 46,2% en agosto de 2026 . Pero ese alivio no se volcó al optimismo, que tocó su mínimo de la serie (27,0%).

Por otra parte, cambió el reparto de culpas. El 46,9% señala al gobierno de Milei como el principal responsable de la situación económica, el registro más alto de la serie. El 30,7% apunta a la gestión de Alberto Fernández.

La paradoja: cae la gestión, pero no los votos

Acá aparece el dato que desacomoda. Con el cuadro de situación relatado previamente, Milei alcanza 33,8% de intención de voto en primera vuelta. Axel Kicillof llega a 34,0%. Con un margen de error de ±1,3%, la diferencia de dos décimas es un empate técnico.

Por detrás aparecen Myriam Bregman, con 10,4%, y Juan Schiaretti, con 7,1%. El voto en blanco o nulo suma 6,3% .

El relevamiento describe a un oficialismo que consolida su núcleo, pero cierra su techo. Milei conserva el voto duro más grande: 28,3% dice que “seguramente” lo votaría. Pero su rechazo subió a 58,4%, contra 55,8% en agosto de 2026.

La preocupación de su electorado también es distinta a la del resto. Mientras que en el total de los consultados la economía, el trabajo y los ingresos concentran el 42,8% de las menciones y la inflación apenas el 1,1%, entre los votantes de Milei pesan el temor al regreso del kirchnerismo (20,0%) y la inseguridad (15,4%).

El empate de la primera vuelta se rompe en el mano a mano. Kicillof es quien reúne el mayor potencial de voto: el 45,0% responde que “seguramente” o “podría” votarlo. Y eso se refleja en el balotaje: le ganaría a Milei por 47,4% a 36,9%, una ventaja de 10,5 puntos. En agosto de 2026 la brecha era de 8,8.

Hoy en día, la discusión en torno a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) podría esmerilar la posición del peronismo para el año próximo, puesto que la idea de un “candidato de unidad” es una fórmula que históricamente articuló al PJ en materia electoral y que, en contraposición, podría exponer a Milei en una interna con Patricia Bullrich.

El tándem que amenaza las aspiraciones del peronismo.

En el ranking de imagen de los dirigentes, Cristina Kirchner encabeza con 46,1%, su mejor registro, seguida por Kicillof con 41,7%. Bregman y Patricia Bullrich comparten el tercer lugar con 40,4%.

Ahí es donde el informe esconde su dato más interesante. Bregman mantiene el 10,4% (era 10,2% en agosto de 2026) y es la dirigente con el mejor diferencial de imagen de todos los medidos: -6,6. Bullrich, con la misma valoración positiva, tiene 56,9% de imagen negativa. Pese a lo adverso del dato para la exministra de Mauricio Macri, su figura funge como una variable interesante puertas adentro del Triángulo de Hierro para vencer en los comicios del año próximo.

Con este escenario como telón de fondo, comienza el movimiento de fichas de cara a 2027. ¿Milei-Bullrich? Dependerá del margen de maniobra que tenga la senadora.