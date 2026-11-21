El escenario contrasta de lleno con el arranque de la siembra, cuando los altos costos amenazaban con recortar el área.

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La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) corrigió al alza su estimación de cosecha de trigo 2026/27 y proyectó un volumen de 24,3 millones de toneladas (Mt), unas 500.000 toneladas más que en octubre . Con apenas el 13% de la superficie recolectada, el informe mensual de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) califica al ciclo actual como una “súpercampaña” que pulveriza las previsiones iniciales de mayo, cuando se esperaba una producción de entre 18 y 19 millones de toneladas.

Los números consolidan una “medalla de plata” para la historia triguera nacional: el ciclo ostenta el segundo mejor registro en área sembrada, con 6,95 millones de hectáreas —de las cuales no se cosecharán 209.500 hectáreas—, en rinde promedio nacional, con 36 quintales por hectárea (qq/ha), y en producción total.

Y si bien queda por debajo de la “megacampaña” 2025/26 que alcanzó 28,5 Mt, la actual cosecha ya supera la marca previa de 2021/22 por un 5,6% en volumen y por 1 qq/ha en rendimiento promedio.

El escenario contrasta de lleno con el arranque de la siembra, cuando los altos costos amenazaban con recortar el área a 6,66 millones de hectáreas, con una urea que tocaba los 1.000 U$S/ha y un recorte tecnológico que limitaba la proyección de rinde a 29 qq/ha. Aunque las reservas hídricas de partida eran excelentes en toda la región pampeana, el punto de quiebre llegó cuando bajó el precio del fertilizante y reaparecieron las lluvias de junio en el sudoeste: el productor volvió a apostar fuerte por la semilla y la fertilización, destrabando el potencial que hoy reflejan las cosechadoras.

La Bolsa de Rosario anunció una "súpercampaña" histórica para un cultivo clave. Fuente: Bolsa de Rosario

El otro factor decisivo fue un comportamiento atípico de “El Niño”. Lejos de generar un período crítico marcado por calor, excesos hídricos y alta humedad —condiciones ideales para desatar una epidemia de enfermedades y Fusarium—, octubre y los primeros diez días de noviembre registraron bajas temperaturas, una marcada amplitud térmica entre el día y la noche y lluvias por debajo de lo normal.

Técnicos de la región central compararon ese clima con el del sudeste bonaerense y destacaron que la prolongación de las etapas finales impactará de lleno en el peso del grano.

Pese a El Niño, los primeros días de noviembre registraron bajas temperaturas y lluvias por debajo de lo normal. Shutterstock (imagen retocada con IA)

Ese mismo frío trajo algunos sobresaltos sobre el cierre del ciclo. Durante el último fin de semana largo se produjeron nuevas heladas agronómicas en el sur de Buenos Aires que, según las primeras evaluaciones técnicas, no habrían dejado daños de consideración en el sudeste, aunque generan cierta inquietud en el sudoeste, puntualmente en la zona de Pigüé.Pese a estos episodios y a la aparición tardía de fusariosis, el balance térmico terminó jugando a favor de las expectativas productivas .

En el desglose regional, Buenos Aires volvió a traccionar la mejora nacional: su rinde promedio pasó de 39,2 a 40,5 qq/ha y sumó 340.000 toneladas para alcanzar un volumen estimado de 10,38 Mt, todavía lejos de los 47,5 qq/ha logrados en el ciclo 2025/26.

La Bolsa de Rosario anunció una "súpercampaña" histórica para un cultivo clave. Fuente: Bolsa de Rosario

Córdoba acompañó la suba al escalar de 33,6 a 34,4 qq/ha (3,78 Mt), impulsada por un norte provincial que comenzó la trilla con rindes en torno a los 35 qq/ha. En cambio, Santa Fe (39,3 qq/ha y 4,90 Mt) y Entre Ríos (35,0 qq/ha y 2,08 Mt) mantuvieron sin cambios sus cifras de octubre.

La mayor sorpresa de este ajuste corre por cuenta de dos provincias que ya proyectan rindes récord . La Pampa trepó de 28,6 a 30,2 qq/ha (0,86 Mt) y dejó atrás su marca máxima de 29,2 qq/ha del ciclo pasado. Santiago del Estero, donde la trilla avanzó con fuerza ante los pronósticos de lluvia, supera los 26 qq/ha frente a los 23,2 qq/ha de hace un año: si bien los promedios generales oscilan entre 24 y 32 qq/ha, lotes fertilizados y con acceso a napa entre Quimilí, Los Juríes y Bandera llegaron a rendir 45, 60 y hasta 70 quintales.

Incluso en las zonas más castigadas por la falta de agua, como Chaco —donde las lluvias de septiembre y octubre fueron claramente escasas—, la cosecha cierra en torno a los 20 qq/ha, entre 5 y 10 quintales por encima de lo previst o, con pisos de 17 a 22 qq/ha y lotes puntuales de 40 qq/ha.

Con tormentas de noviembre que recién ahora ganan dinamismo, el balance de la BCR concluye que la combinación de buena humedad inicial, baja demanda atmosférica por el frío y la recuperación de la inversión tecnológica terminó de sellar una campaña histórica para el trigo argentino.