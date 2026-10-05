El escenario financiero local atraviesa un reacomodamiento marcado por el contexto internacional y variables coyunturales. A esto se le suma un calendario electoral que se acerca, donde los mercados comenzaron a mostrar dudas sobre la posibilidad de reelección de Javier Milei.

La suba del riesgo país, que la semana pasada alcanzó su valor más alto en 2026, aparece a poco más de un año de los comicios presidenciales, en un contexto donde la incertidumbre política pesa sobre las cotizaciones de los bonos argentinos.

De esta forma, el inversor se encuentra ante un escenario altamente incierto, considerando que varios analistas sostienen que los mercados reaccionarían negativamente si el gobernador bonaernese y principal candidato del peronismo, Axel Kicillof, tuviera posibilidades de ganar el año próximo.

En este marco, el analista económico Salvador Di Stefano , conocido como el Gurú del Blue, trazó una hoja de ruta sobre las alternativas de inversión posibles según los dos escenarios electorales.

El impacto del contexto internacional y el rendimiento de la deuda argentina

En su último análisis semanal publicado en su blog, Di Stefano repasó el movimiento de los mercados el mesa pasado y aseveró que estos “se alteraron en septiembre”. En particular, hizo énfasis en el incremento de la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años , que alcanzaron el 5,25% anual, lo que recalibró las acciones e impulsó las tasas del mundo emergente.

En la plaza local, el alza en los rendimientos soberanos borró la ganancia acumulada desde octubre de 2025 . “Todos los bonos cayeron por igual, desde los bonos cortos a los largos”, subrayó el especialista.

“El bono AO28 con vencimiento en octubre de 2028 rinde un 11,5% anual, mientras que el AL41 con vencimiento en 2041 ofrece un 12,4% anual”, detalló Di Stefano.

En qué recomienda invertir el “Gurú del Blue” de cara a las elecciones 2027

Ante la coyuntura actual, el analista financiero trazó una distinción entre las opciones de inversión disponibles para los operadores. La primera alternativa, sostuvo, apunta a quienes buscan capitalizar la baja de los activos soberanos: “Si un inversor desea invertir en esta coyuntura, debería comprar el AO28 que vale u$s 91″.

Y añadió: “Si alguien es optimista con Argentina, debería comprar el bono AL41 que vale u$s 64,2 y que comienza a pagar amortización en enero del año 2028″.

Según su visión, “las alternativas están arriba de la mesa, la posibilidad de ganar dinero es alta en ambas alternativas, el mercado siempre te da una oportunidad”.

En tanto, el Gurú señaló que los inversores que ya poseen posiciones tomadas en títulos de deuda deben mantener la calma frente a las oscilaciones recientes. Ante este escenario de precios recortados, sostuvo que para los tenedores actuales “la única alternativa pasa por esperar”.

El consultor fundamentó su postura en el respaldo de la balanza fiscal y en la dinámica de reservas. “El Banco Central sigue comprando dólares, la tesorería nos muestra todos los meses un balance positivo, el pago de la deuda está asegurado hasta el año 2027, y nada hace pensar un cambio radical de modelo económico”, sentenció.