Massa busca recuperar su discurso de mano dura y reaparece con parte de su equipo económico

En el último mes Sergio Massa recibió a diputados y senadores de Unión por la Patria, a dirigentes de por lo menos ocho provincias, a cuatro gobernadores y a una decena de intendentes del Conurbano bonaerense. Su oficina en la avenida del Libertador es un ir y venir de dirigentes con los que analiza la gestión del gobierno de Javier Milei y también la situación de la coalición por la que fue candidato a Presidente.

El próximo fin de semana reaparecerá para hacer un análisis público en un encuentro del Frente Renovador en Sierra de la Ventana con el que empezará a tomar distancia de sus socios peronistas.

La regla de evitar fotos se modificó en el arranque de agosto y la filtración de una imagen -permitida- mostró a Massa junto a varios dirigentes del Frente Renovador de Córdoba que pasaron a visitarlo en vísperas de su reaparición y mientras La Libertad Avanza construye su espacio en el distrito donde batió récord de votos.



Sergio Massa recibió en las oficinas de Avenida del Libertador al Frente Renovador de Córdoba

El reposicionamiento del exministro de Economía arrancó con charlas con periodistas y otras con dirigentes políticos en los que semanalmente analiza los números de la macroeconomía; continuó con la difusión de un comunicado contra la violación de Derechos Humanos en Venezuela con el que tomó distancia de posturas de importantes figuras del peronismo y del kirchnerismo y tendrá un momento bisagra el próximo sábado.

Autocrítica y antimileismo

Bajo la consigna de " Autocrítica del momento del peronismo" el massismo reunirá a la mesa de la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador en busca de reforzar la propia identidad.

Sin embargo y a pesar de que Massa asume que UP erró fundamentalmente en la gestión política, está convencido de que para enfrentar a Milei hace falta un peronismo unido. El debate del fin de semana apunta precisamente a " instalar la idea del crecimiento económico para el peronismo que vien e" en contra de lo que califica un "sacrificio inútil" en la actualidad de la sociedad argentina.

El único acto político en el que participó Massa este año fue la marcha a favor de las universidades

Massa romperá su silencio autoimpuesto tras ocho meses de gestión de La Libertad Avanza. Con la única excepción de su participación en la marcha a favor de las universidades públicas el exministro hablará justo después de que Mauricio Macri relanzara el PRO con críticas que alcanzan al exministro y excandidato y de la gira a México de Cristina Fernández de Kirchner.

Pocas personas creen en el peronismo que Massa se autoexcluya de las boletas electorales del próximo año. El insiste en que buscará promover figuras jóvenes y nuevos liderazgos

Otra de sus obsesiones es la disputa por el nuevo espacio público que ya no es la calle, ni los paredones. " Gastamos plata en afiches, Milei no puso ni uno y ganó las elecciones " se queja en su oficina desde donde pide conquistar las redes sociales, un mundo donde los libertarios impusieron un fuerte su cambio cultural y desde el cual generan temor en la política. Hasta dentro del Gobierno, incluso la hermana del presidente Karina Milei, sufren ese fuego enemigo o amigo que los libertarios alimentan a diario.

¿En contra de Kicillof?

Entre los participantes de los paneles del congreso renovador -que fue postergado varias veces- estarán el exintendente de San Andrés de Giles y actual diputado bonaerense, Carlos Puglielli y el exintendente de San Fernando, Luis Andreotti.

Lo curioso es que Massa apuntará a recuperar un discurso que le arrebataron los libertarios, como lo fueron sus posiciones respecto a la seguridad o a la escuela pública

Puglielli por ejemplo hablará sobre el uso de las pistolas taser que una parte de la dirigencia progresista discutió y que impusieron en la Ciudad de Buenos Aires. Andreotti disertará sobre policías municipales y la diputada provincial Luciana Padulo propondrá la eliminación de la suspensión de la repitencia en las escuelas, otro tema polémico en este caso de la gestión del gobernador Axel Kicillof.

La última foto de Massa con Axel Kicillof fue el año pasado en una cumbre bonaerense en La Plata

El massismo recuperará sus ideas de mano dura y cederá la palabra a varias mujeres jóvenes del partido. Otro ejemplo de la autonomía discursiva en relación a sus aliados será el proyecto de la diputada nacional Micaela Moran para establecer un sistema de identificación facial contra la base del Renaper para limitar el juego on line y presencial.

Habrá además posturas sobre descentralización y autonomía regional y financiamiento a municipios después de que varios intendentes renovadores se quejaran ante Massa por la demora de ayuda desde La Plata.

Hasta ahí la pata ideológica de la vuelta de Massa a sus fuentes renovadoras. Pero luego hablará parte de su equipo en el Ministerio de Economía que ahora lo acompaña en la Fundación Encuentro. Sobre macroeconomía disertarán el exsecretario de Finanzas Eduardo Setti; el ex vicepresidente del Central Lisandro Cleri y el santacruceño Agustín Gerez que estuvo al frente de la empresa de energía estatal Enarsa y de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Otros tiempos: Eduardo Setti fue el secretario de Finanzas de Sergio Massa

Un fiel massista, José de Mendiguren, hablará sobre la microeconomía junto a la ex subsecretaria de Desarrollo Natalia Del Cogliano. Sobre el cierre, Massa hablará sobre energía, macroeconomía y política exterior seguramente con el foco en Venezuela, todos temas en los que necesita recuperar su agenda pública. Prometen cerca suyo que habrá un mensaje para la interna de la oposición y una mirada sobre todo el panorama nacional. Y sobre Milei, claro.

Las damas contra Alberto Fernández

Último dato: las mujeres del Frente Renovador -algunas que estuvieron reunidas con Massa- publicaron un comunicado contra la violencia de género luego de que se difundiera información judicial sobre un posible caso del expresidente Alberto Fernández contra su mujer Fabiola Yáñez.

"La violencia de género existe y no tiene color político" manifestaron a través de un comunicado en el que subrayaron que "no vamos a tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia. Por eso, ante los hechos de público conocimiento que involucrarían al expresidente Alberto Fernández queremos decir que no importa quién sea el agresor ni el cargo que ocupe; siempre repudiamos la violencia y estaremos incondicionalmente del lado de quienes la sufren".