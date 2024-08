Por qué Milei no salió a hablar sobre la caída bursátil y qué es lo que más le preocupa al Gobierno

Las acciones y bonos argentinos operaban mayoritariamente a la baja este lunes , luego de que las bolsas mundiales se desplomaran por la salida de los inversores de activos de riesgo, producido por los temores recesivos en Estados Unidos y la suba de tasas del Banco de Japón. A pesar de la coyuntura y el temor de un "lunes negro", el Gobierno de Javier Milei no buscó darle mayores señales al mercado. Incluso, en privado varios asesores mileistas alegaron que el impacto sería menor al esperado .

Aunque casi todas operando con signos negativos, los instrumentos bursátiles recortaban las fuertes caídas que anotaban en las primeras negociaciones de la jornada. La lectura de algunas consultoras financieras indicaba que la incertidumbre del escenario global produciría la salida de mercados con mayores riesgos como el argentino.

"No creo que esto afecte a la Argentina, no vi en detalle a los precios de los bonos, pero no me parece que sea algo demasiado para preocuparse porque no ha habido ningún cambio propio en el país. Es todo por la bolsa japonesa, que cayó 20% en tres días", indicó un importante asesor financiero del gobierno que dialoga diariamente con Milei .

Según explican desde ese círculo "hace décadas que había conveniencia en tomar deuda en yenes porque el Banco Central de Japón tiene una tasa de interés muy barata". "Especuladores se endeudan y compran dólares. El problema es cuando ese mecanismo se pone en reversa a una velocidad récord", explican.

Desde el Gobierno confirmaron a El Cronista que el Presidente no haría comentarios al respecto ni mensajes direccionados al mercado . Aun así, había un relativo temor antes de que comenzara la ronda bursátil. "Todo el tiempo está vigente el carancheo opositor", indicaba un funcionario de Casa Rosada, que ya preveía que el eventual desplome de los activos argentinos iba a ser capitalizado por la oposición, la cual, presuntamente, culparía al Gobierno de su desempeño y de la suba del Riesgo País .

Quien tampoco hizo mayores declaraciones fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, que en su habitual conferencia de prensa de este lunes afirmó que el Poder Ejecutivo "está mirando lo que pasa en el mundo", pero que nada de lo que aconteciera "va a afectar nuestro camino".

"Nosotros tenemos claro dónde está la solución para la Argentina y dónde está nuestra tranquilidad, que es básicamente en las cuentas públicas y en demostrar todos los días que la inflación está bajando, y que además queremos llevar a Argentina por un camino de seriedad y hacer un país normal", agregó el funcionario, que minutos después almorzó con Milei en su despacho.

El Presidente mantuvo una agenda mínima . Al menos en público. La única actividad que difundió a través de sus redes fue un encuentro informal con el medallista de oro en BMX durante los Juegos Olímpicos de París, José Torres Gil. No faltaron las frenéticas interacciones que el jefe de Estado hace durante el día en su cuenta personal de X, con retuits de cuentas afines sobre diferentes asuntos de coyuntura.

Justo en ese ámbito es donde afloró la opinión de una cuenta atribuida presuntamente al asesor presidencial Santiago Caputo. "No hay ningún escenario en el que la FED no sale a imprimir dólares y bajar tasas. Van a destruir el dólar con tal de retener el poder. Malo para USA. Bueno para el país. Toda marcha acorde al plan, sí", afirmó la cuenta John (@bprearg) .

Semanas atrás, desde el ámbito de Milei buscaban restarle preocupación sobre el freno de las subas en las acciones y los bonos argentinos. El S&P Merval, que mide el rendimiento general de las compañías que cotizan en la bolsa porteña, tuvo una caída de 8% en julio. En el caso de los bonos, las bajas se profundizaron en 13% a pesar de que se había aprobado la Ley Bases, algo que desde el Gobierno veían como un disparador para esos instrumentos.

Hay otros funcionarios que leen algo distinto: que la expectativa por las reformas libertarias ya había agotado una primera instancia de suba . En simples términos: que el mercado había comprado con la cola de viento mileista y tomado ganancia cuando la Ley Bases se había materializado. Un buy the rumor, sell the news (compre el rumor, venda las noticias) argento.

"No me preocupa porque está entre las posibilidades que los activos puedan caer hasta un 50%. La diferencia es que la subida va a ser exponencial cuando empecemos a tener resultados mayores a los fiscales", explicó a El Cronista una fuente inobjetable de la Presidencia.