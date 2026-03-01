La consultora internacional Atlas Intel, reconocida en el ecosistema político por haber anticipado con precisión la victoria electoral de Javier Milei, generó preocupación en los despachos oficiales. Su último monitor mensual “Latam Pulse”, correspondiente a febrero de 2026 y al que tuvo acceso El Cronista, refleja un marcado desgaste en la figura del Presidente, consolidando una tendencia donde el rechazo a su administración se amplía y perfora su núcleo de apoyo original. Los números del estudio, elaborado sobre la base de 4.761 encuestas digitales a nivel nacional, exponen que la desaprobación presidencial trepó al 55,3%. En la vereda opuesta, la porción de la sociedad que aún respalda el desempeño del jefe de Estado se contrajo al 41,5%, mientras que apenas un 3,3% prefirió no definirse. Esta brecha negativa de casi 14 puntos marca un franco deterioro respecto a los registros de enero, cuando la desaprobación rondaba el 52,8% y la aprobación el 43,3%. El escrutinio sobre la gestión diaria del Gobierno arroja un diagnóstico similar. Al ser consultados sobre la evaluación general de la administración libertaria, el 53,1% de los encuestados la califica como “mala o muy mala”. Como contrapartida, un 35% mantiene una mirada positiva, catalogando el rumbo como “excelente o bueno”, y un 11,9% lo ubica en el terreno regular. El salto del rechazo es notable si se observa la serie temporal: hace apenas un mes, la evaluación negativa se ubicaba por debajo del umbral del 50%, en un 47,6%. Al desglosar los datos por segmentos demográficos, la radiografía de Atlas Intel confirma que el respaldo a Milei exhibe una fuerte polarización tanto de género como generacional. Entre los hombres, el Presidente todavía conserva un saldo a favor, con un 51,5% de aprobación frente a un 46% de rechazo. Sin embargo, entre las mujeres la desaprobación se dispara al 63,2%, dejando la imagen positiva en un magro 33%. En términos de edad, el mayor escollo para la Casa Rosada se ubica en la franja etaria que va de los 35 a los 44 años. Allí, el rechazo a la figura de Milei alcanza un contundente 72,7%. La contención de su base de sustentación, en cambio, parece recostarse hoy sobre los jóvenes de 25 a 34 años y los adultos mayores (60 a 100 años), donde la aprobación logra sus mejores marcas relativas, traccionando por encima de los 42 y 43 puntos respectivamente. La variable económica también traza una línea divisoria muy nítida en el acompañamiento al actual modelo. El informe detalla que el único segmento de ingresos que aprueba mayoritariamente la gestión es el de mayor poder adquisitivo: aquellos hogares que perciben más de $3.000.000 mensuales le otorgan un 54,4% de apoyo. Por el contrario, en los estratos de menores ingresos (menos de $630.000), el pulgar hacia abajo trepa al 62,9%. La geografía electoral, por su parte, arroja otro dato inquietante para el oficialismo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un distrito históricamente afín a propuestas de centroderecha, la desaprobación de Milei marca un techo del 66,1%, mientras que en el decisivo Gran Buenos Aires (GBA) se ubica en el 56,7%. El gran bastión de resistencia libertaria sigue siendo la región de Nuevo Cuyo, donde el Presidente ostenta un sólido 61,1% de aprobación. Este desgaste en la popularidad presidencial encuentra su correlato directo en el pesimismo que impera sobre la microeconomía y el impacto del ajuste. Al evaluar la coyuntura actual, un 62% de los consultados define la situación económica general de la Argentina como “mala” y un aplastante 77% tiene la misma mirada crítica sobre el mercado de trabajo. A nivel intrafamiliar, el 57% percibe que su propia economía doméstica está atravesando un mal momento. Las expectativas hacia adelante tampoco ofrecen, por ahora, un ancla anímica que permita vislumbrar una rápida reversión del humor social: mirando a un horizonte de seis meses, la mitad de los encuestados (50%) cree que la economía general va a empeorar aún más. Esta carencia de expectativas positivas se agrava al focalizar en el empleo, donde un 55% proyecta un futuro deterioro laboral, configurando un escenario extremadamente desafiante para un Gobierno que necesita recomponer su capital político.