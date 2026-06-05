En esta noticia Alineamiento: los nuevos convenios con Estados Unidos

El Ministerio de Defensa suscribió este jueves dos cartas de intención con autoridades de Estados Unidos que profundizan el alineamiento militar entre ambos países .

Estas fueron firmadas por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en un acto celebrado por el Gobierno como una ampliación en “la cooperación logística y tecnológica”.

Alineamiento: los nuevos convenios con Estados Unidos

Firmaron un convenio de suministro recíproco de combustible a precios militares en cualquier punto del mundo, orientado a facilitar el apoyo logístico en ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas .

En paralelo, el acuerdo convierte a la Argentina en el primer país del hemisferio occidental en sumarse al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de Estados Unidos, una plataforma que centraliza el acceso a tecnologías certificadas por personal del área.

Según el comunicado oficial, la adhesión a ese mercado no solo permitirá a las Fuerzas Armadas argentinas incorporar equipamiento de última generación, sino que también abrirá una ventana para que la industria nacional de defensa ofrezca sus desarrollos tecnológicos a la red de países aliados que integran la plataforma.

La cartera definió ambas iniciativas como herramientas que “amplían el acceso a recursos estratégicos y acercan a la Argentina a las tecnologías que hoy definen los escenarios operacionales”. El Gobierno encuadra los acuerdos dentro de una política de fortalecimiento de la proyección internacional de las Fuerzas Armadas.

“Las experiencias observadas en los principales teatros de operaciones de los últimos años han puesto de manifiesto el impacto que estas tecnologías tienen sobre la vigilancia, el reconocimiento, la adquisición de blancos , la protección de infraestructuras críticas y la conducción de operaciones militares”, enfatizaron en Defensa.

Por su parte, el embajador norteamericano destacó los acuerdos como una muestra de “liderazgo” y proclamó: “Así construimos una Argentina y un hemisferio más fuertes”.

Las firmas del jueves se suman a una serie de acercamientos militares con Washington que viene haciendo la gestión Milei, que incluye ejercicios conjuntos confirmados en territorio argentino.