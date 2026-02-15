El arranque de 2026 trajo consigo las primeras señales de alerta para la Casa Rosada en materia de opinión pública. Tras dos años de gestión, el desgaste natural del poder parece haber impactado en la valoración personal del presidente Javier Milei, quien por primera vez en mucho tiempo dejó de ser el dirigente con mejor imagen del país. Según el último informe de la consultora Giacobbe & Asociados, al que tuvo acceso El Cronista, el mandatario fue desplazado del primer lugar por una de sus aliadas más estrechas. El estudio, realizado entre el 27 de enero y el 2 de febrero sobre 2500 casos, ubica a Javier Milei con una imagen positiva del 42,8%. Si bien sigue siendo un número competitivo, el dato preocupante para el Gobierno es que su imagen negativa ha escalado al 47,1%, consolidando un diferencial negativo. El gráfico evolutivo muestra que aquella aprobación que supo rozar el 60% a mediados de 2024 fue descendiendo paulatinamente hasta cruzarse con la curva de rechazo a finales del año pasado. Quien aprovechó esta caída y se trepó a la cima del ranking es Patricia Bullrich. La actual senadora y referente del “ala dura” logró cosechar un 44,0% de imagen positiva, superando al jefe de Estado por más de un punto porcentual. Además, Bullrich ostenta una imagen negativa del 45,8%, levemente inferior a la del Presidente, lo que la posiciona hoy como la figura política con mejor balance ante la sociedad, en un contexto donde el malhumor social suele castigar a los oficialismos. El relevamiento también expone la situación de los principales líderes de la oposición, quienes, a pesar del retroceso de Milei, no logran capitalizar el descontento. Axel Kicillof, gobernador bonaerense y posible carta del peronismo en 2027, muestra una imagen positiva del 25,6%, pero su negativa se dispara al 57,1%. Aún más complicado es el panorama para Cristina Kirchner, quien retiene un núcleo duro del 21,9% de apoyo, pero enfrenta un techo de rechazo del 60,5%, el más alto de todos los dirigentes medidos. Por otro lado, el expresidente Mauricio Macri tampoco logra repuntar en este escenario polarizado. Su valoración positiva se estanca en un 23,2%, mientras que más de la mitad de los encuestados (51,2%) tiene una opinión negativa sobre él. Esto demuestra que la disputa por el liderazgo del electorado no peronista se trasladó definitivamente a la dupla Milei-Bullrich, dejando al fundador del PRO en un segundo plano. Un dato llamativo del informe es la performance de la vicepresidenta Victoria Villarruel. A diferencia de lo que ocurría en los primeros meses de gobierno, su figura aparece desgastada, con apenas un 19,2% de imagen positiva y una negativa del 46,7%. Sin embargo, mantiene un nivel de desconocimiento o indefinición (imagen regular del 22,5%) más alto que el resto, lo que sugiere que su perfil perdió protagonismo en la consideración pública reciente.