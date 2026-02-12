El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves los datos de canasta básica correspondientes a enero, primer mes de 2026. Con la cifra actualizada, una familia tipo necesita ingresos por $ 1.360.299 para no ser considerada pobre. En tanto, un grupo familiar de tres integrantes, debió tener ingresos por $ 1.082.956 para no caer bajo el umbral de la pobreza, mientras que para cinco personas esta cifra aumenta a $ 1.430.735. Además, los datos oficiales muestran que la Canasta Básica Total -que marca la línea de pobreza- subió 3,9% con respecto al mes anterior, acumulando un aumento del 31,6% a nivel interanual. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que determina la línea de indigencia- tuvo un incremento del 5,8% mensual para alcanzar así los $ 623.990. en una familia de cuatro personas. Esta canasta acumula un alza del 37,6% en comparación con enero de 2025. De esta forma, las cifras de CBT Y CBA suponen un incremento mayor al que registró el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en enero cerró en 2,9%. En detalle, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos de $ 496.769 para no cae directamente en la indigencia. Por su parte, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 623.990 para no traspasar el umbral de la indigencia. Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) debió tener ingresos por un total de $ 656.301 para no pasar a engrosar el listado de indigentes en la Argentina. El INDEC dio a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, que fue del 2,9%. De esta forma, acumula un 32,4% en los últimos 12 meses y se trata del número más alto desde marzo de 2025, cuando cerró en 3,7%. Por su parte, el dato se ubicó por arriba de los dos puntos por quinto mes consecutivo. La división con mayor alza mensual en diciembre de 2024 fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguido de Restaurantes y hoteles (4,1%). Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%). A nivel de las categorías, los precios estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).