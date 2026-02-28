El Gobierno esperará a que los equipos técnicos revisen la letra chica del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles del presidente Donald Trump antes de enviar el convenio al Congreso para su aprobación. El Cronista adelantó en exclusiva que desde el gobierno de Javier Milei iban a repasar la sección arancelaria del tratado, ya que muchos de los beneficios contemplados dentro de los 1.675 productos que bajaban 0% arancel se basaban en aquellas subas que ahora deshizo el máximo tribunal estadounidense. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que el acuerdo sigue vigente y la intención de enviarlo está firme, pero hasta en tanto no determinen el alcance del impacto no lo mandarán. “Está todavía en revisión, no sabemos aún cuándo lo enviamos”, definió un integrante de la Mesa Política ante este medio. Otra fuente del Ejecutivo también se mostró inconclusa con la fecha. El estudio tampoco puede demorarse demasiado, ya que uno de los puntos del acuerdo implica un compromiso para que la Argentina se adhiera a tratados internacionales con plazos determinados. El más inminente es el PCT, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, con fecha al 30 de abril de este año. “Por ahí hay que buscar otras concesiones”, analizaron funcionarios al tanto de la negociación. El punto está en profundizar sobre los beneficios en productos que ya tenían un arancel consolidado previo, como el acero y aluminio, y no dependan estrictamente de Trump, quien volvió a imponer un impuesto temporal del 10% para todos los países. El punto más importante para el Gobierno está en que la Argentina, con este acuerdo comercial, mantenga su posición de trato preferencial ante el resto de los países del mundo y especialmente latinoamérica, en donde hubo beneficios arancelarios también para Brasil. El tratado además contempla la aceptación de criterios sanitarios estadounidenses para la carne y normas técnicas para vehículos, eliminación de barreras digitales y la eliminación de las licencias no automáticas para Estados Unidos, entre otras cosas. Argentina además bajaría una serie de aranceles y fijaría cuotas para productos sensibles. En este sentido, desde la Casa Rosada también tienen previsto enviar en las próximas semanas los proyectos de ley complementarios para cumplir con las disposiciones del acuerdo comercial. Entre ellos también se encuentran los tratados internacionales, mientras que otras desregulaciones avanzarán por decreto. El tema podría ser abordado en el próximo viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, que será el 9 de marzo, en el marco de la Argentina Week que se llevará adelante en Nueva York. El mandatario se reunirá con empresarios en búsqueda de inversiones. En el medio, el Congreso ya avanzó con la ratificación del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur: su sanción se adelantó al último jueves, con lo cual la Argentina y Uruguay se convertieron en los primeros Estado Miembro en aprobarlo. Desde el Ejecutivo de la Unión Europa -que puso en marcha el apartado comercial desconociendo la orden del Europarlamento de revisar su adecuación a los tratados internos-, la cuota de la región aplicará entera para aquellos países que lo tengan aprobados y será más fácil distribuir los cupos a partir del 1 de mayo.