Agosto llega con una nueva ronda de aumentos que volverá a presionar sobre el presupuesto de los hogares argentinos. Transporte público, peajes, servicios como el agua, la medicina prepaga y los colegios privados tendrán actualizaciones a partir del 1° de agosto, en un contexto en el que todavía restan definiciones oficiales sobre otros rubros clave del consumo cotidiano.

El transporte público encabeza la lista de incrementos. Los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires subirán 3,9%, mientras que las líneas bonaerenses tendrán una actualización del 4,4% , en ambos casos bajo el esquema que toma la inflación más dos puntos porcentuales adicionales.

Con la SUBE registrada, el boleto mínimo en CABA pasará a $ 852,90 y en territorio bonaerense a $ 1.111,19.

Los trenes metropolitanos, en tanto, aplicarán una suba del 10,5% que llevará el tramo mínimo a $420, mientras que el subte subirá 3,9% y quedará en $ 1.684 con tarjeta registrada.

Los peajes administrados por AUSA en la Ciudad también se ajustan 3,9% . En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $ 4.610,98 en horario normal y $ 6.534,52 en hora pico, mientras que en los accesos Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero los valores serán de $1.921,05 y $2.716,64 respectivamente.

En materia de servicios domiciliarios, AySA aplicará un aumento del 3% en sus tarifas para los usuarios del AMBA, lo que llevará la factura promedio a $ 32.745,74. Los cuadros tarifarios de electricidad y gas, en cambio, todavía no fueron oficializados por el Gobierno nacional, que deberá definir en los próximos días los nuevos valores para agosto.

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron sus ajustes para el mes entrante, con subas que en general rondan entre el 1,8% y el 2,9% según la compañía, y que también alcanzan a los copagos.

A la lista se suman los colegios privados con aporte estatal en la provincia de Buenos Aires, cuyas cuotas subirán 5,5% —en la Ciudad todavía resta la confirmación oficial de los nuevos aranceles— y los servicios de internet, telefonía y televisión por cable, que tendrán incrementos de alrededor del 2,5%, según cada compañía y plan contratado.