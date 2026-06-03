Aunque el incremento fue generalizado, todavía hay algunos municipios donde tanquear sigue siendo más económico que en el resto del territorio nacional.

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El aumento de $200 por galón de gasolina y ACPM que aplicó el Gobierno Nacional durante mayo modificó nuevamente el mapa de precios de los combustibles en Colombia.

La medida fue adoptada en medio de la volatilidad internacional del petróleo registrada semanas atrás y llevó a que varias ciudades superaran nuevos umbrales en el valor del galón. Sin embargo, pese al ajuste, algunos municipios conservaron los precios más bajos del país gracias a condiciones especiales como los beneficios de frontera y factores logísticos.

De acuerdo con los valores oficiales que quedaron vigentes tras el incremento aplicado en mayo, tres municipios continúan destacándose por ofrecer la gasolina más barata para los conductores colombianos.

¿Cuáles son los municipios con la gasolina más barata en Colombia después del aumento?

Luego del incremento de $200 que se implementó durante mayo, estos fueron los tres municipios donde el galón de gasolina corriente quedó con los valores más bajos del país:

Cúcuta: $14.265

Pasto: $13.887

Cartagena: $15.881

La diferencia frente a las zonas más costosas sigue siendo considerable. Mientras en Cúcuta y Pasto los conductores continúan beneficiándose de tarifas reducidas, en otras regiones del país el valor del combustible superó ampliamente los $16.000 por galón.

Aumentó $200 la gasolina: estas son los tres municipios que todavía tienen el combustible más barato del país. Shutterstock

Los beneficios tributarios de las zonas de frontera explican gran parte de esta diferencia, especialmente en el caso de Cúcuta, que históricamente ha mantenido algunos de los precios más bajos del territorio nacional.

¿Cómo quedaron los precios de la gasolina en las principales ciudades de Colombia?

Tras el ajuste que entró en vigor durante mayo, estos fueron los precios de referencia de la gasolina corriente en las principales ciudades:

Villavicencio: $16.391

Cali: $16.300

Bogotá: $16.291

Manizales: $16.264

Pereira: $16.236

Medellín: $16.211

Ibagué: $16.205

Montería: $16.131

Bucaramanga: $16.049

Barranquilla: $15.924

Cartagena: $15.881

Cúcuta: $14.265

Pasto: $13.887

El promedio de las principales ciudades se ubicó en $15.849 por galón. Villavicencio terminó encabezando el listado de las ciudades con la gasolina más costosa del país, seguida por Cali y Bogotá.

¿Qué ciudades tuvieron la gasolina más cara tras el incremento de mayo?

Los mayores precios del combustible quedaron concentrados en:

Villavicencio: $16.391

Cali: $16.300

Bogotá: $16.291

Estas ciudades registraron valores superiores al promedio nacional debido a factores asociados con transporte, abastecimiento y costos logísticos.

Para los conductores particulares, transportadores y empresas, la diferencia frente a ciudades como Pasto y Cúcuta representa más de $2.000 por galón, una brecha que sigue siendo significativa al momento de llenar el tanque.

¿También aumentó el ACPM en Colombia?

Sí. El ajuste anunciado durante mayo no solo afectó a la gasolina corriente. El ACPM o diésel también registró un incremento de $200 por galón.

Los precios que quedaron vigentes fueron los siguientes:

Cali: $11.724

Villavicencio: $11.676

Pereira: $11.663

Manizales: $11.649

Medellín: $11.601

Bogotá: $11.576

Ibagué: $11.567

Pasto: $10.496

Cúcuta: $9.453

Al igual que ocurrió con la gasolina, Cúcuta y Pasto conservaron los precios más bajos del ACPM a nivel nacional.

¿Por qué subió la gasolina en Colombia durante mayo?

El incremento aplicado en mayo fue justificado por el Gobierno Nacional debido a la fuerte volatilidad que registró el mercado internacional del petróleo durante ese periodo. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente generaron incertidumbre sobre el suministro global de crudo y obligaron a revisar los precios internos de los combustibles.

Además, las autoridades económicas señalaron la necesidad de reducir las presiones sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo utilizado para amortiguar las fluctuaciones internacionales y evitar aumentos más bruscos para los consumidores colombianos.