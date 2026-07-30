Aumento en colectivos, subte y trenes en el AMBA: cuánto costará el pasaje a partir del 1 de agosto.

Los usuarios del transporte público en el AMBA deberán afrontar un nuevo incremento en las tarifas desde el 1 de agosto. El ajuste impactará en los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el subte y también en los trenes metropolitanos, que tendrán una suba superior al 10%.

De esta manera, el boleto mínimo de los colectivos bonaerenses superará los $1.100, mientras que viajar en subte costará más de $1.680 y el tren llegará a los $420 para quienes tengan la SUBE registrada.

Cuánto costará viajar en colectivo y subte desde agosto

Las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires aumentarán un 4,4%. Los nuevos valores serán:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.111,19

Tramo de 3 a 6 km: $1.250,08

Tramo de 6 a 12 km: $1.388,98

Tramo de 12 a 27 km: $1.666,78

Más de 27 km: $1.959,58

Estas tarifas corresponden a las líneas numeradas desde el 200 en adelante.

Los usuarios del transporte público en el AMBA deberán afrontar un nuevo incremento en las tarifas desde el 1 de agosto. Wikimedia Commons User:Barcex

En tanto, los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento del 3,9%. Los precios quedarán de la siguiente manera:

Hasta 3 km: $852,90

De 3 a 6 km: $947,71

De 6 a 12 km: $1.020,71

De 12 a 27 km: $1.093,77

Por su parte, el subte también aumentará 3,9% y pasará de $1.621 a $1.684 por viaje. Para quienes no tengan la SUBE registrada, el valor ascenderá a $2.541,10.

Trenes más caros: las nuevas tarifas desde el 1 de agosto

El Gobierno nacional autorizó un aumento del 10,5% para los servicios ferroviarios metropolitanos de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Con la actualización tarifaria, los boletos quedarán de la siguiente manera:

Boleto mínimo: $420

Segunda sección (12 a 24 km): $586

Tercera sección (más de 24 km): $729

Además, quienes compren el pasaje sin utilizar la tarjeta SUBE deberán abonar una tarifa plana de $1.500.

El nuevo esquema forma parte de las actualizaciones mensuales aplicadas por las distintas jurisdicciones en función de la evolución de la inflación.

En este contexto, el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve a registrar incrementos que impactarán de manera directa en el presupuesto de millones de pasajeros que utilizan colectivos, trenes y subtes todos los días.