A través del mismo mecanismo de ajuste establecido para no perder frente a la inflación, los empleados bancarios acordaron un nuevo aumento paritario para los salarios de mayo 2026.

Con la suba, que será del 2,1%, el básico del sector quedó fijado en $ 2.437.232,92.

“Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, informaron desde el sindicato que encabeza Sergio Palazzo.

Los bancarios acumulan así, en los primeros cinco meses del año, un aumento del 14,7% sobre los salarios de diciembre de 2025.

Al mismo tiempo se actualizó el bono por el Día del Bancario, que en Argentina se celebra todos los 6 de noviembre.

El mismo quedó establecido en $ 2.111.667,14 , a corregir por futuras actualizaciones.

“De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, finaliza el comunicado del gremio.