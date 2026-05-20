La Asociación Bancaria oficializó el nuevo esquema salarial con aumento para los trabajadores del sector correspondiente a abril 2026.

Tras un nuevo acuerdo con las cámaras empresariales, el sindicato que conduce Sergio Palazzo aplicará un ajuste del 2,6%, lo que eleva el salario inicial de los trabajadores bancarios a $ 2.319.195,20 .

El aumento, pactado por la Asociación Bancaria y las cámaras, se mantiene en línea con el último índice de inflación, que en abril fue 2,6%.

De esta manera, en los primeros cuatro meses del año, el sector acumula un incremento del 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025.

Paritaria de bancarios: ¿cómo se aplica el nuevo aumento?

El acuerdo establece que la actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas.

También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, lo que implica una recomienda integral de los haberes del sector.

Desde la Bancaria destacaron que el objetivo central sigue siendo salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico de alta inflación.

Según aclararon desde el gremio, el aumento es retroactivo al 1° de abril.

Bancarios: con aumento confirmado, cómo quedan las escalas en mayo 2026

Categoría Coef Básico Conformado Administrativa - Inicial 1 $ 1.520.877,73 $ 2.319.195,20 Administrativa - Jefe Div. de 1a. 2,61 $ 3.561.858,54 — Administrativa - Jef Dep. de 1a. 3,7 $ 5.049.378,01 — Administrativa - Jef Ppal. de Dpto. 4,02 $ 5.486.080,98 — Administrativa - Subgte Deptal de 1a. 4,89 $ 6.673.367,16 — Maestranza - Inicial 1 $ 1.520.877,73 $ 2.319.195,20 Maestranza - Jefe de equipo de 1° 1,62 $ 2.210.808,75 — Maestranza - Sub-jefe taller 1° 1,72 $ 2.347.278,43 — Maestranza - Jefe taller de 1° 1,81 $ 2.470.101,14 — Maestranza - Supervisor de taller 1° 2 $ 2.729.393,52 — Maestranza - Subcapataz Gral. 2,17 $ 2.961.391,97 — Maestranza - Capataz Gral. 2,36 $ 3.220.684,35 — Ordenanza - Inicial 1 $ 1.520.877,59 $ 2.319.195,20 Ordenanza - Subjefe serv. 1° 1,46 $ 1.992.457,27 — Ordenanza - Jefe serv. 1° 1,53 $ 2.087.986,04 — Ordenanza - Superv. Serv. 1° 1,62 $ 2.210.808,75 — Ordenanza - Submay. Espec. 1° 1,81 $ 2.470.101,14 — Ordenanza - Submayordomo Gral. 2,17 $ 2.961.391,97 — Ordenanza - Mayordomo Gral. 2,54 $ 3.466.329,77 —

Día del Bancario: ¿cómo se paga?

El comunicado precisó los montos correspondientes al Día del Bancario, una de las fechas emblemáticas del calendario gremial del sector.

El monto mínimo fijado para esa jornada es de $ 2.067.482,29, una cifra que, según aclararon desde el gremio, estará sujeta a correcciones por futuras actualizaciones salariales.

De esta forma, el sindicato busca evitar que el reconocimiento de esa fecha especial quede desactualizado en caso de que la inflación supere los incrementos pactados.

Paritaria de bancarios: ¿cómo sigue la negociación?

El gremio anticipó que la negociación paritaria continuará durante el próximo mes. Según lo acordado con las cámaras empresariales, en mayo regirá el mismo mecanismo de actualización con el alcance estipulado en los acuerdos salariales vigentes.

Es decir que, una vez que se conozca la inflación del mes de mayo, el gremio apuesta a aplicar un aumento con las mismas reglas que los meses anteriores: mismo porcentaje de cálculo, misma base (salario de diciembre 2025), mismos conceptos incluidos (remunerativos y no remunerativos, adicionales, etc.).

Adicional abr-26 Función Cajero $ 151.797,62 Falla de Caja $ 266.034,39 Falla de Caja Moneda Extranjera $ 76.157,85 Título Secundario $ 25.903,71 Título Terciario $ 60.242,04 Título Universitario $ 90.362,59 Zona Patagónica, La Pampa $ 421.694,28 Zona Patagónica, Partido de Patagones (Bs. As.), Río Negro y Neuquén $ 461.855,96 Zona Patagónica, Chubut, Sta Cruz, T. del Fuego y Antártica e Is del Atlántico Sur $ 542.179,31 Guardería $ 385.450,96

Luego, en la segunda quincena de junio, las partes retomarán formalmente la mesa de negociación para definir los nuevos incrementos del período siguiente.

La Bancaria busca así mantener abierta la discusión salarial en un escenario de incertidumbre económica.

El comunicado lleva las firmas del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, encabezado por Sergio Palazzo como secretario general, junto a decenas de dirigentes del gremio a lo largo de todo el país.