En esta noticia Nuevos aumentos UOCRA: cómo quedan las escalas en junio, julio y agosto 2026

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un nuevo entendimiento salarial con las cámaras empresarias del sector, confirmando aumentos para todos los trabajadores del rubro .

El acuerdo, que define el segundo tramo trimestral de la paritaria anual correspondiente al período 2026-2027, fue rubricado junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El esquema de recomposición salarial fijado en el documento oficial estipula tres incrementos porcentuales y de carácter acumulativo:

En primer lugar, se aplicará una suba del 2,1% para el mes de junio.

A esto le seguirá un ajuste del 2% en julio , calculado sobre los básicos del mes previo.

Finalmente, un incremento del 1,9% para agosto, que tomará como base los salarios vigentes a fines de julio con la incorporación de sumas previas.

En paralelo a los porcentajes, las partes acordaron el pago de una suma mensual extraordinaria y de carácter no remunerativo exclusiva para los meses de junio y julio.

Los montos varían según la categoría y la zona de desempeño del trabajador. A modo de referencia, para la Zona “A”, un ayudante percibirá un extra de $ 50.300 en junio y de $ 57.900 en julio, mientras que un oficial cobrará $ 58.300 y $ 67.100, respectivamente.

La modalidad de liquidación de estas asignaciones extraordinarias fue detallada de manera específica en el texto firmado. Los montos correspondientes a cada mes se abonarán divididos en dos partes iguales: un 50% se pagará de manera conjunta con la liquidación de la primera quincena y el 50% restante acompañará el pago de la segunda quincena del mes en curso.

Para monitorear el impacto de las variables económicas y del propio sector en el poder adquisitivo, se estableció la continuidad de una Comisión Especial. Los representantes sindicales y empresariales asumieron el compromiso de volver a sentarse a la mesa de negociaciones el próximo 20 de julio, fecha en la que evaluarán los pasos a seguir de cara al mes de septiembre.

El acta incluye además una cláusula de absorción, la cual habilita a los empleadores a compensar estos nuevos incrementos con aquellos aumentos que hayan otorgado de manera voluntaria y a cuenta desde el mes de mayo.

Asimismo, se fijó una retención del 2% en concepto de aporte solidario para los trabajadores no afiliados al gremio y una contribución empresarial equivalente para financiar acciones asistenciales.

Las condiciones económicas e institucionales pactadas tienen impacto directo para el personal comprendido en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. El expediente con las nuevas escalas ya fue girado a la autoridad de aplicación correspondiente y aguarda el trámite de homologación para su plena vigencia legal.

Nuevos aumentos UOCRA: cómo quedan las escalas en junio, julio y agosto 2026

Zona A

Categoría Junio 2026 Julio 2026 Agosto 2026 Oficial Especializado $6.666 $6.800 $7.420 Oficial $5.703 $5.817 $6.348 Medio Oficial $5.270 $5.375 $5.866 Ayudante $4.851 $4.948 $5.399 Sereno (mensual) $881.193 $898.817 $980.858

Sumas Extraordinarias No Remunerativas