La Asociación Bancaria oficializó esta semana el nuevo esquema de salarios con el último aumento para los trabajadores del sector correspondiente a abril 2026 y que se liquidará en mayo .

Tras un nuevo acuerdo con las cámaras empresariales, el sindicato que conduce Sergio Palazzo aplicará un ajuste del 2,6%, lo que eleva el salario mínimo de los trabajadores bancarios a $ 2.319.195,20 .

El aumento, pactado por la Asociación Bancaria y las cámaras, se mantiene en línea con el último índice de inflación, que en abril fue 2,6%. De esta manera, en los primeros cuatro meses del año, el sector acumula un incremento del 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025.

Paritaria de bancarios: ¿cómo se aplica el nuevo aumento?

El acuerdo establece que la actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas.

También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, lo que implica una recomienda integral de los haberes del sector.

Desde la Bancaria destacaron que el objetivo central sigue siendo salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico de alta inflación.

Según aclararon desde el gremio, el aumento es retroactivo al 1° de abril y llevará los sueldos mínimos a 2 millones.

Bancarios: con aumento confirmado, cómo quedan las escalas en mayo 2026

Categoría Coef Básico Conformado Administrativa - Inicial 1 $ 1.520.877,73 $ 2.319.195,20 Administrativa - Jefe Div. de 1a. 2,61 $ 3.561.858,54 — Administrativa - Jef Dep. de 1a. 3,7 $ 5.049.378,01 — Administrativa - Jef Ppal. de Dpto. 4,02 $ 5.486.080,98 — Administrativa - Subgte Deptal de 1a. 4,89 $ 6.673.367,16 — Maestranza - Inicial 1 $ 1.520.877,73 $ 2.319.195,20 Maestranza - Jefe de equipo de 1° 1,62 $ 2.210.808,75 — Maestranza - Sub-jefe taller 1° 1,72 $ 2.347.278,43 — Maestranza - Jefe taller de 1° 1,81 $ 2.470.101,14 — Maestranza - Supervisor de taller 1° 2 $ 2.729.393,52 — Maestranza - Subcapataz Gral. 2,17 $ 2.961.391,97 — Maestranza - Capataz Gral. 2,36 $ 3.220.684,35 — Ordenanza - Inicial 1 $ 1.520.877,59 $ 2.319.195,20 Ordenanza - Subjefe serv. 1° 1,46 $ 1.992.457,27 — Ordenanza - Jefe serv. 1° 1,53 $ 2.087.986,04 — Ordenanza - Superv. Serv. 1° 1,62 $ 2.210.808,75 — Ordenanza - Submay. Espec. 1° 1,81 $ 2.470.101,14 — Ordenanza - Submayordomo Gral. 2,17 $ 2.961.391,97 — Ordenanza - Mayordomo Gral. 2,54 $ 3.466.329,77 —

¿Cómo quedó el bono y cuándo será el próximo aumento para bancarios?

La negociación paritaria continuará en mayo aplicando el mismo mecanismo de ajuste automático según el índice de inflación que se conozca para cada mes.

De esta manera, los aumentos mantendrán el sistema vigente, tomando como base el sueldo de diciembre de 2025 para todos los conceptos. Finalmente, en la segunda quincena de junio las partes reabrirán la mesa formal para discutir los periodos siguientes.

Bono por el día del bancario y adicionales

El monto mínimo para el Día del Bancario se fijó en $2.067.482,29, bono que se paga cada noviembre y que aumentará si se acuerdan nuevas actualizaciones salariales.

El sindicato implementó este mecanismo para evitar que el reconocimiento económico pierda poder adquisitivo frente a la inflación. Además, cada mes se pagan otros adicionales como función cajero, títulos y zona desfavorable.