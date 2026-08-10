Nicolás del Caño acompañará a Myriam Bregman al debate en Santiago del Estero el domingo

En esta noticia Expropiaciones y el debate por la propiedad de la tierra

A pocos meses de que inicie el año electoral, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, descartó por el momento la posibilidad de una alianza con el kirchnerismo y recordó, durante las distintas gestiones de Cristina Kirchner como presidenta y vice, su espacio fue siempre opositor .

En diálogo con Cuentas Claras, en El Cronista Stream, el legislador dijo: “Nosotros ahora estamos planteando un desafío que es luchar en las calles contra este gobierno , una movilización popular y al mismo tiempo estamos convocando a un movimiento por un nuevo partido de la clase trabajadora”.

Enseguida, al ser consultado si este espacio puede incluir al kirchnerismo, fue contundente: “No, una cosa es ir a defender una proscripción política que tiene que ver con una persecución judicial. Nosotros planteamos un posicionamiento claro frente a eso. Ahora, nosotros hemos sido opositores a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner”.

La posibilidad surge ante un crecimiento en las encuestas de la izquierda, en particular de la exdiputada Myriam Bregman, quién absorbió parte del electorado descontento con los bajos ingresos y las políticas desreguladoras de Milei. Hoy, la imagen de la referente de izquierda repuntó y se acerca o supera a la de históricos del PRO, con apoyos que llegan hasta un 7% a la hora de votar, número clave en cualquier contienda electoral.

El diputado remarcó así que defender la situación judicial de la exmandataria no implica compartir un proyecto político o electoral común. Para justificar su distancia, recordó el conflicto de la empresa Lear durante la gestión kirchnerista, en 2014: “Me pegaron siete balazos de goma bajo el mando de Sergio Berni”.

“Nosotros planteamos una perspectiva totalmente distinta”, insistió Del Caño, quien también disparó contra Daniel Scioli y Sergio Massa . “El enojo (del kirchnerismo) lo tiene ellos con Scioli, que hoy es funcionario del gobierno, y con Massa que no se sabe a qué busca parecerse”.

Expropiaciones y el debate por la propiedad de la tierra

En otro tramo de la charla, Del Caño también se mostró alineado con la polémica postura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien amenazó días atrás con expropiar y nacionalizar activos si el peronismo retorna al poder en Argentina.

“Obviamente hay que plantear un plan. Las principales tierras productivas de la Argentina están en manos de 4000 grandes terratenientes. Nosotros consideramos que eso no puede ser”, señaló.

“Por supuesto que hay que expropiar”, remarcó y calificó a estos propietarios como los verdaderos “expropiadores”. “Nosotros planteamos que vuelva a ser de la mayoría trabajadora”, sentenció.