La calma del mercado cambiario es foco de discusión de muchos analistas económicos, quienes miran con lupa las políticas del Gobierno considerando la proximidad del año electoral.

En diálogo con Pulso Financiero, en El Cronista Stream, el exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres, consideró que el rumbo económico encarado está “bien”, pero no consolidado. En ese sentido, hizo una advertencia sobre a qué variable debería atender, dado el contexto internacional.

“Bajar un cambio”: la recomendación de un exdirector del FMI al Gobierno

“Estamos en una economía muy asimétrica: sectores que crecen mucho, los que generan divisas, y otros muy estancados, que son los que generan empleo”, analizó Torres. “Lo que más me preocupa es el tránsito en el que estamos” , remarcó.

Bajo su mirada, el programa económico “no está consolidado”, dado que haría falta un acompañamiento a esos sectores relegados. “Todo el esquema debería adaptarse un poco más, porque tenes votaciones en el medio”, consideró.

Las consideraciones de Héctor Torres sobre las políticas de comercio exterior.

En esa línea, apuntó al que considera el principal problema para poner atención. “Una de las cosas que me preocupan es que el Gobierno está interesado en abrir la economía, y creo que está bien, pero estamos en una situación internacional muy particular”, dijo Torres. “El principal exportador del mundo está en guerra, en un sentido figurado, con el principal importador”, dijo en relación con China y Estados Unidos.

En ese contexto, se refirió a la política de comercio exterior. “ Le diría al Gobierno de ir mucho más despacio . No usar la política arancelaria mezclada con un tipo de cambio desapreciado, en la Argentina el dólar está barato. Si bien la orientación es correcta, no responde a una coyuntura internacional como la actual”, analizó.

Y sentenció: “Le aconsejaría bajar un cambio en materia de importaciones”.

“Tendríamos que ser un poquito menos ortodoxos liberales e ir un poco más despacio en materia comercio exterior. Y en materia cambiaria, sería bueno que el peso no se siguiera apreciando. No digo que esté mal, digo que en este contexto deberíamos bajar un cambio”, insistió Torres.

La necesidad de la asistencia estatal

Por otra parte, el economista se refirió también a las ayudas que, considera, el Estado debería brindar a las industrias perjudicadas por el cambio de modelo económico.

“(Javier) Milei lega como respuesta a un fracaso anterior, con excesiva presencia del Estado, el acostumbramiento a que te podía salvar. La diferencia es con qué ritmo lo vas a hacer y cómo vas a ayudar a aquellos que, sin culpa, tienen que competir”, sostuvo. “Ser un poco más pragmático en la aplicación de ese rumbo liberal” , insistió.

“Cuando el Estado interviene para ayudar a una empresa, debería hacerlo con una regla. Primero, con transparencia del costo; segundo, cualquier ayuda debería tener fecha de expiración, una partida de defunción preparada; y tercero, que ese apoyo sea condicional”, se explayó.