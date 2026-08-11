Herencia o donación en vida: las 7 preguntas que conviene responder antes de decidir qué hacer
Donar un inmueble en vida puede reducir trámites y costos futuros, pero también implica perder parte del control sobre el bien. Qué conviene evaluar antes de elegir entre anticipar la transferencia o dejar que el patrimonio pase a los herederos mediante una sucesión.
Las acciones argentinas cerraron con fuertes bajas, mientras el riesgo país trepó a 466 puntos, su nivel más alto en dos meses. El mercado ahora pone la mira en la licitación del Tesoro y el dato de inflación de julio.