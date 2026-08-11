RIGI en acción: qué importaciones traen los megaproyectos y los riesgos que enfrentan
Los proyectos adheridos al programa oficial de incentivos comenzaron a reflejarse en las estadísticas de comercio exterior; dónde se concentra la actividad y qué se necesita para sostener la ejecución de fondos
A cuánto está el dólar blue hoy martes 11 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.