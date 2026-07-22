En esta noticia A cuánto llegará el dólar a fin de año, según el pronóstico de más de 40 consultoras y bancos

La reciente suba del dólar, que se ubica en los $ 1500 para la venta en las pantallas del Banco Nación, representa un cambio de tendencia respecto a la estabilidad que se venía observando en los primeros meses del año.

Tras la suba, algunos analistas señalan que el actual valor del dólar constituye un nuevo punto de equilibrio para la economía argentina. Otros, en cambio, consideran que aún tiene camino por recorrer.

Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea , dio su visión acerca del valor del tipo de cambio y aseguró que “el dólar a $ 1500 está más alto que en la convertibilidad”, por lo que “en ese sentido no estaría atrasado”.

Sin embargo, el economista aclaró que el contexto macroeconómico cambia mucho la competitividad de una empresa.

“Si tenés muchos impuestos, malas regulaciones e incertidumbre, necesitás un dólar más alto. Si tenés todo ordenado, podés ser competitivo con un dólar mas bajo”, aclaró en una entrevista con Ahora Play.

“Son referencias. Y la referencia es ambigua. No me atrevería a decir por historia si está atrasado o no, pero si creo que es un dólar que complica a la competitividad de muchas empresas”, aseguró sobre la cotización del dólar a $ 1500.

Para el economista, “la solución no es una devaluación, sino resolver los factores que hacen que tengamos tantas dificultades para ser competitivos”.

A cuánto llegará el dólar a fin de año, según el pronóstico de más de 40 consultoras y bancos

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que contempla las proyecciones de 44 participantes (entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras), muestra un ajuste al alza en las expectativas cambiarias para lo que resta del año y el próximo.

Según la mediana de las proyecciones de los analistas, el tipo de cambio nominal llegará a $ 1673 en diciembre 2026.

En tanto, entre quienes mejor proyectaron estas variables en el pasado (el “Top 10”), el dólar de diciembre sería levemente más bajo que el del consenso general, ubicándose en $ 1621.