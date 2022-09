Las principales definiciones de Máximo Kichner: Cristina 2023, Massa, salarios y JxC

El diputado nacional del Frente de Todos Máximo Kirchner brindó una extensa entrevista en El Destape Radio en las que dejó una serie de definiciones, desde su opinión respecto a una futura candidatura de Cristina Kirchner, su madre, para la Presidencia en 2023 y la campaña de apoyo a su figura que se articula desde el peronismo hasta su parecer sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, y las políticas que lleva adelante para reducir el gasto.

Asimismo, también se refirió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la interna en la oposición de Juntos por el Cambio y una escalada de violencia discursiva que evaluó como peligrosa porque puede terminar en una fatalidad.

CRISTINA 2023

"Hay un degaste importante en la presidencia si trabajás en serio. Digo, (Mauricio) Macri ahí anda. Pero si trabajas con mucha voluntad y muchas ganas, quemás mucha vida. No estás de vacaciones ahí. La candidatura la define la sociedad. Yo tengo sentimientos encontrados", manifestó Máximo Kirchner al ser consultado sobre las chances de que su madre compita por un tercer mandato el año que viene.



Según el dirigente de La Cámpora, Cristina Kirchner es la mejor dirigente para asumir ese desafío dentro del peronismo. "Quiero que me gobiernen los mejores, siempre. ¿Alguien tiene dudas de que es la mejor?", destacó. No obstante, puso énfasis en las implicancias que trae aparejadas.

"Es un desgaste bárbaro ante el ataque furibundo de ciertos sectores concentrados. Pero le sobra capacidad y fortaleza. Será una decisión de ella. A mí si me preguntaras como ciudadano o ciudadana, quiero que me gobiernen los mejores, siempre", expresó. Y resaltó que "no solo sabe conducir un gobierno, tiene más contracción al trabajo, mejor uso del lenguaje, todo, en cualquier aspecto. Es demasiado".



A la vez, habló sobre la vitalidad de la Vicepresidenta. "Vos la ves y está muy bien. Hace gimnasia todos los días, está hiperlúcida. Si vos la comparas con algunos personajes de la oposición está diez veces mejor mentalmente y físicamente. No sabés cómo nos ordena, me pide que vaya y nos ordena. Nos llena la cara de dedos. No voy más al departamento: o te agarra Cristina o te agarra la policía".





"MATAR A UN PERONISTA"

"Están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o piba y quién saca chapa de cowboy", sostuvo Máximo Kirchner al ser consultado sobre los episodios de violencia en el barrio de la Recoleta durante el último fin de semana. Apuntó contra el jefe de Gobierno porteño por colocar el vallado en torno a la esquina donde vive su madre, lo que funcionó como un imán para las movilizaciones.

Deslizó que, de no descomprimirse la tensión, corre el riesgo de que termine " muy mal" para las fuerzas de seguridad porque "la policía va y mata y va preso y el dirigente, como ocurrió con (Fernando) De la Rúa, anda dando vueltas por todos lados. O como con el ‘Grupo Sushi', que quería hacer el estado de sitio (en la crisis 2001) y después quedan hablando con los árboles". "Tendrán que revisar las fuerzas de seguridad a qué están dispuestas o no por esta construcción de poder de las elites argentinas", invitó.

Y señaló la interna de Juntos por el Cambio como catalizador de la escalada: "Siempre tienen ideas agresivas, despectivas. No dicen qué van a hacer con la economía del país, y cuando lo dicen nos damos cuenta de que es lo mismo o peor de lo que hicieron durante los cuatro años de Mauricio Macri. Son violentos porque no tienen mucho para proponer y tienen un discurso denigrante y muy despectivo respecto del conjunto de la sociedad", cuestionó. Y acusó a "la oposición (que) tiene un concepto muy arraigado de sobreactuar" y "de querer dar una imagen que seduce a un posible votante y que pone en riesgo un motón de cosas, incluso la vida".

"Algunos grupos de comunicación y de Juntos por el Cambio intentan suprimir una fuerza política. Vos podés intentar ganarle, hasta te puede financiar el FMI una elección como lo hizo con Macri, y pasan estas cosas. Lo mejor que podrían hacer es poner una vez los intereses del conjunto de la Argentina", reprochó.

Y dijo que "hay alguien que tienen ese berretín" de ver condenada a su madre y "hasta que no la vean presa aunque sea 5 minutos no van a parar". "Voy a hacer lo que se me cante y no me importa nada porque hay que hacer una demostración de autoridad", expresó citando a quienes acusan a Cristina Kirchner por presunta corrupción ante la Justicia.

"LA CONDUCCIÓN DE MACRI ES DAÑINA"

Para Máximo Kirchner, en la coalición de Juntos por el Cambio hay "un temor reverencial" al ex Presidente Mauricio Macri. "Cuando uno ve que el sistema de conducción de Macri se da cuenta que no está basado en la palabra, en la voluntad de trabajo, en la inteligencia, sino que más bien está más bien en la cuasi extorsión", acusó el diputado.



En ese sentido, lo catalogó como un liderazgo "dañino" para la política nacional. "Macri tuvo causas no solo como Presidente, también tuvo causas como jefe de Gobierno. Incluso los jueces que lo procesaron saltaron por el aire cuando llegó a la Presidencia. El ejemplo entonces de lo que dice es que ´te va a ir mal si te metés conmigo", dijo.





LA AGRESIÓN QUE DENUNCIÓ

Respecto a los videos que circularon el domingo y en los que se muestra el momento en el que intenta acceder al domicilio de la Vicepresidenta y se lo impide un grupo de policías, Máximo Kirchner se limitó a decir que "lo que me pasó a mí fue muy menor en comparación a lo que le pasó a otra gente" a raíz de "muchos heridos entre la militancia y amenazas de abusos sexuales a compañeras de parte de la policía" denunciadas durante esas jornadas.

En el video que trascendió por las redes sociales se escuchan insultos al diputado en medio de los empujones. Esa misma tarde, los efectivos desplegados reprimieron a los y las manifestantes con gases lacrimógenos y camiones hidrantes tras denunciar que un grupo intentó traspasar las vallas de contención. Kirchner destacó que no todos los policías se comportaron así, incluso hubo quienes intentaron mediar, pero los subalternos no les obedecían.





SERGIO MASSA Y EL FMI

"Lo que creo es que (el ministro de Economía, Sergio) Massa, está reacomodando el desastre por Martín Guzmán", señaló Máximo Kirchner durante la extensa entrevista al aludir a la gestión del nuevo titular de Economía. "Todo lo que (Guzmán) dijo que iba a suceder, no pasó. Por ahí, venir de afuera con cierta parafernalia hace que le crean más a que a uno con secundario completo. Pero la experiencia histórica indicaba otra cosa y sucedió otra cosa. Y lamentablemente para nuestro país", criticó.

"El ministro (Massa) no lo dirá por respeto a la figura de (el Presidente) Alberto (Fernández), pero lo que hizo Guzmán fue un desastre. No tengo problema en decirlo. Fue malo y lo discutimos muchas veces", calificó el dirigente camporista al ser preguntado por la gestión del ex ministro.

Kirchner señaló que el acuerdo "le lavó la cara el Fondo Monetario" y "el agua y el jabón lo aportó la Argentina". "Miremos el grado de colonización, que hasta un integrante de la Corte Suprema (por su titular, Horacio Rosatti) habla de la emisión de pesos", enfatizó.

Asimismo, insistió en que el acuerdo para obtener el préstamo era "político", citando al presidente del BID y entonces representante de Washington ante el Fondo, Mauricio Claver-Carone, por lo que "la resolución debía ser política". Y rechazó la idea de una amenaza con el "infierno" para firmar el entendimiento como venía: "Le mienten a la gente bajo las condiciones que nos imponen es muy complejo".

En relación a esto, recordó que su salida de la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados "fue una decisión política por la que me sacudieron propios y extraños. Pero hoy, visto, las circunstancias que se quisieron evitar, van a suceder".

Kirchner señaló que el acuerdo "le lavó la cara el Fondo Monetario" y "el agua y el jabón lo aportó la Argentina"







DISTRIBUCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Por último, entre los temas que abordó, habló sobre el rol del Estado en la distribución del crecimiento en la Argentina a partir de la recuperación de la actividad económicas. "Se producen varios fenómenos. No sólo la cuestión distributiva para que más argentinos y argentinas tengan mejor calidad de vida. Pero también es una cuestión de inteligencia. Cuando se desbalancea ese 50/50, con el salario más alto de la región (medido en dólares), el capital tiene mayor poder de extorsión sobre la economía", reflexionó.

El Estado estaba roto cuando se entró en la pandemia. Se socorrió al empresariado. Es hora que ellos hagan algo



"¿Cuánto se llevan las pymes y las cooperativas de esa renta empresaria?", se preguntó el dirigente. "Lo que estaba en manos de millones de argentinos ahora está en manos de muy pocos. Y esos pocos van al contado con liqui y hasta intentan protegerse, sin que hagamos de eso una condena".

En referencia a este tema, habló de la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los salarios y que sea el sector privado el que haga un esfuerzo como en su momento lo hizo el Gobierno. "El Estado estaba roto cuando se entró en la pandemia. Se socorrió al empresariado. Es hora que ellos hagan algo", demandó. Y volvió a citar, como el último viernes en el encuentro con Abel Furlán, de la UOM, la opción de una suma fija como un "buen instrumento" para aplicar sobre una "banda de ingresos de los asalariados".