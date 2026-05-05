La mejora de la calificación de la Argentina por parte de la calificadora de riesgo Fitch Ratings a “B-” desde “CCC+” no es un detalle técnico. Es, en términos de mercado, un cambio de régimen en cómo se percibe el riesgo argentino. Si bien no convierte al país en un crédito sólido, ya que sigue como high yield, sí lo saca de una categoría donde la palabra dominante era una sola: default. Para entender la magnitud del movimiento, conviene mirar la secuencia reciente. Argentina estaba en CC en 2023, luego subió a CCC en 2024, pasó a CCC+ en 2025 y ahora escala a B- en 2026. Es una trayectoria clara: de riesgo extremo a riesgo alto pero administrable en su camino a un proceso de normalización. El analista Salvador Di Stefano lo sintetizó en su cuenta de X: “B- = crédito altamente especulativo, pero menos vulnerable que niveles anteriores. Perspectiva estable = no se esperan cambios en el corto plazo. Sigue siendo high yield, pero con trayectoria positiva”. Esa última frase es la clave: no cambió la naturaleza del riesgo, pero sí la dirección. Y en mercados, la dirección muchas veces vale más que el nivel. En tanto, Fernando Marull señaló en sus redes que la mejora de Fitch Ratings a “B-” es consistente con un riesgo país en torno a los 540 puntos básicos, aunque advirtió que todavía hay margen de mejora. Según explicó, una calificación de “B+” suele asociarse a niveles cercanos a los 350 puntos, como los observados en 2017. En ese sentido, sostuvo que Argentina podría alcanzar ese escalón en 2026 y consideró que, por ahora, la calificadora fue conservadora en su decisión. El upgrade no es político ni discrecional. Fitch se apoyó en tres variables concretas: Primero, un ancla fiscal creíble. El equilibrio fiscal dejó de ser una promesa y pasó a ser el eje del programa económico. Para los acreedores, eso reduce el riesgo de necesidad de financiamiento descontrolado. Segundo, una mejora en el frente externo, con Argentina convertida en exportador neto de energía. Esto cambia estructuralmente la generación de dólares, algo crítico para cualquier país endeudado en moneda dura. Tercero, un intento de reconstrucción de reservas, todavía incompleto, pero en marcha. Este punto es central: sin reservas, cualquier programa es frágil. Con reservas, empieza a haber margen de maniobra. Desde el mercado, la lectura va en la misma línea. La cuenta de X Impuestos & Equidad destacó que la suba implica “menos riesgo de default, reservas más fuertes, superávit fiscal y confianza que vuelve. Buenísimo para bajar tasas y atraer inversión”.Esto, conceptualmente es correcto: el canal de transmisión de un upgrade es justamente ese. La mejora de rating tiene tres efectos concretos sobre la deuda. El primero es reputacional. La Argentina deja de estar en el grupo de créditos “distressed” y pasa a ser un high yield más dentro del universo emergente. Eso reduce el estigma. Esto es relevante porque muchos inversores institucionales directamente no pueden comprar deuda por debajo de cierto rating. Con B-, ese universo empieza a ampliarse. El segundo es técnico: mayor demanda potencial de bonos. Si entran nuevos jugadores, sube el precio de los bonos y baja su rendimiento. Es decir, baja la tasa implícita que paga Argentina. El tercero es macrofinanciero: compresión del riesgo país. Y acá está el punto que más le importa al Gobierno. Menor riesgo país significa menor tasa de financiamiento. Y eso se traduce en que Argentina puede rollear su deuda, es decir refinanciar vencimientos, en condiciones más sostenibles. Matías Schussel lo planteó con claridad en X: “Es un upgrade positivo que puede bajar costos de endeudamiento y mostrar mayor confianza en la economía actual”. Esa es la cadena completa: rating, riesgo, tasa y financiamiento. Ahora bien, hay que evitar el error de creer que el upgrade resuelve el problema. Fitch es explícita en sus límites. Argentina sigue teniendo: Es decir, el país mejora, pero sigue frágil. El mercado lo traduce de forma simple: el crédito es más atractivo, pero no deja de ser riesgoso. Por eso los bonos pueden subir, pero no van a comportarse como deuda investment grade de un día para el otro. El punto más importante, y menos evidente, es otro. El upgrade implica que el mercado empieza a ver algo que hasta hace poco no estaba en la discusión: capacidad de repago. Durante años, la deuda argentina cotizaba bajo la lógica de reestructuración futura. Hoy empieza a aparecer otra hipótesis: que el país, con disciplina fiscal y dólares suficientes, pueda cumplir. Eso cambia todo. Porque cuando el mercado pasa de pensar en “cuándo reestructura” a “si puede pagar”, los precios se reacomodan.