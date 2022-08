Máximo Kirchner movilizó al PJ bonaerense en defensa de Cristina Kirchner

Con el puño en alto, Máximo Kirchner saludó a los militantes que se acercaron hasta la sede del PJ bonaerense en La Plata, en calle 54 entre 8 y 9. En su rol de presidente del partido llegó junto al jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde y el presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermín.

Junto a unos 70 consejeros del PJ avanzaron en una estrategia de defensa de Cristina Kirchner bajo el sello del partido. Con ese objetivo, tras varias horas de reunión y en sintonía con la decisión mañanera del peronismo nacional, se acordó un estado de alerta y movilización permanente en respaldo a la Vicepresidenta.

Los bonaerenses armarán también una tribuna que le de centralidad y muestre el apoyo del justicialismo en la previa al reinicio de las audiencias de la causa Vialidad.

La primera decisión fue convocar al Congreso provincial que preside el intendente matancero Fernando Espinoza para el próximo 3 de septiembre, dos días antes de que comiencen los alegatos de los defensores de los 13 acusados, entre ellos la propia Cristina Kirchner que pidió ampliar su indagatoria. El kirchnerismo duro propuso invitarla para que cierre ese congreso de manera de generar un nuevo hecho político, concederle una tribuna y mostrarla rodeada del aparato partidario y de la militancia.

El PJ que conduce Máximo Kirchner convocó a un estado de alerta y movilización permanente. El 3 de septiembre se reúne el Congreso partidario

"Es un disciplinamiento a los gobiernos nacionales y populares", advirtió la Vicepresidenta al exponer vía redes sociales el último martes cuando el tribunal rechazó su pedido de ampliación indagatoria en esta instancia. Dijo también que "el ataque de la Justicia" no era contra ella sino contra todo el justicialismo y estrenando el balcón de su despacho en el Senado cantó la marcha peronista. El plan es que sea el partido el que la defienda cinco años después de que se presentara como candidata a senadora por Unidad Ciudadana en contra del candidato del PJ de entonces, Florencio Randazzo.

¿Cristina 2023? Las 5 claves de su estrategia 'de campaña' aprovechando la Causa Vialidad - El Cronista



A la espera de un fallo adverso, el kircherismo prepara otro 17 de octubre - El Cronista



AGENDA BONAERENSE

Máximo Kirchner convocó a una reunión del PJ bonaerense

La agenda que se acordó en la reunión apunta a mantener la mística en las calles a favor de la Vicepresidenta en paralelo a los hechos que acontezcan en Comodoro Py y mientras se debate una movilización mayor, un nuevo '17 de octubre'.

Como ya había expresado el PJ bonaerense en un documento previo, se resaltó el "clima de hostigamiento y persecución" judicial y una acusación "sin pruebas" para "avanzar en juicios plagados de irregularidades que luego se amplifican a través de los medios de comunicación que defienden intereses contrarios a los de las mayorías populares".

Cristina Kirchner cantó la marcha peronista en el balcón del Senado

Además del congreso del próximo sábado 3 también se propuso realizar plenarios y actividades en apoyo a la Vicepresidenta. Ya hay actividades convocadas en ese sentido no solo en Buenos Aires sino en todo el país.

Este jueves a las 18 el senador Mariano Recalde llamó a un cabildo abierto en la sede del PJ porteño en la calle San José y para el sábado ya hay agendadas varias convocatorias: a las 12 en Parque Chacabuco; a las 15 en Parque Lezama; también en varias provincias -el primero en invitar fue José Luis Gioja de San Juan- y en días posteriores en otros puntos y por iniciativa del PJ, el Frente de Todos y también de La Cámpora aunque la idea es que sea amplio y no estrictamente K. En el Movimiento Evita dicen que no han sido convocados.

GUIÑO A LA CGT

La CGT convocó a una marcha el 17 de agosto en la que pidieron paritarias y no suma fija

En la cumbre platense Máximo Kirchner habló sobre la Vicepresidenta, su madre: "Un día puede ser una persona, otro día puede ser otra persona. Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata si van o no por una persona sino porque lo que representan esas personas".

Y también se refirió al Poder Judicial: "Se animan a administrar el Estado. Parte de los problemas que tiene hoy la Argentina como explicaban la otra vez en una conferencia data de que por ejemplo un sector del poder judicial habilitaba importaciones por más de 1500 millones, 1800 millones de dólares. Entonces empiezan a ocupar ya no el lugar que tienen lógicamente en un sistema republicano como el nuestro, sino que administran el estado, dicen que se puede importar y que no, y de esa forma causan perjuicio en las arcas".

La larga lista de oradores extendió el debate desde el mediodía hasta la hora de la merienda. Allí Máximo Kirchner avanzó también sobre la situación económica con un guiño a la CGT, la CTA y el amplio espectro sindical que marchó el 17 de agosto hasta el Congreso en contra de la inflación y en defensa de los salarios. Respaldó, como ellos, la discusión paritaria más allá de la propuesta de suma fija que hizo la Vicepresidenta.

"Cuando planteamos el tema de suma fija, primero salió una cuestión engañosa, porque no decimos suma fija o paritaria no, porque si no caemos en estas cuestiones que se empiezan a armar en las producciones mediáticas y nadie termina entendiendo nada". Efectivamente luego de que trascendiera la propuesta el sindicalismo se plantó en la defensa de las paritarias como espacio de negociación de mejoras salariales.

Marcha de la CGT | El mensaje de Pablo Moyano a Alberto Fernández: "Poné lo que tenés que poner" - El Cronista



En la sede partidaria hubo carne a la parrilla servida en tres mesas dispuestas en forma de U. En la cabecera se sentaron junto al presidente del partido la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Merlo Mariel Fernández -que es del Evita-; el intendente Espinoza; Insaurralde; el ministro de Obras Públicas provincial Leonardo Nardini y la titular de Anses Fernanda Raverta. A ambos lados de las otras mesas hubo casi 70 consejeros entre los que estaban el ministro de Desarrollo Juan Zabaleta y su par provincial Andrés Larroque; el senador bonaerense Mariano Cascallares; la intendenta Mayra Mendoza y, entre otros, el ex presidente del partido Gustavo Menéndez que llegó desde Capital donde participó de la reunión del Consejo del PJ nacional que preside Alberto Fernández.

LA MOVIDA DE ALBERTO

De la misma manera que Máximo Kirchner, el jefe de Estado pidió el apoyo a su Vice como ocurriría con cualquier otro "compañero". Y aconsejó "cambiar la ecuación" de lo que se plantea. "No nos unimos para defender a la compañera, como el peronismo está unido sale en defensa de Cristina", señaló vía zoom desde la quinta de Olivos a quienes lo escuchaban desde la sede de la calle Matheu o por internet como el ministro del Interior Eduardo ‘Wado' de Pedro y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

Además del estado de alerta y movilización nacional, el PJ decidió convocar a otra reunión el próximo martes que presidirá Alberto Fernández y al congreso partidario que conduce el formoseño Gildo Insfrán. Recién en esos ámbitos se definirá una movilización nacional.

La reunión del Consejo Nacional la armaron casi de urgencia entre José Luis Gioja y la catamarqueña Lucía Corpacci. A las once de la noche del miércoles se instalaron juntos en la oficina del sanjuanino para llamar a los principales dirigentes y armarle una cumbre al Presidente que así pudo sacar documento nacional antes que Máximo Kirchner.