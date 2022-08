Horacio Rodríguez Larreta, más picante que nunca: mantiene a la Policía en Recoleta a pesar de la prohibición de la Justicia

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le envió un mensaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras los incidentes del fin de semana y afirmó que no quitarán a los efectivos de la Policía de la Ciudad de las inmediaciones de su casa en Recoleta .

" A usted señora Vicepresidenta, le pido que no siga incitando a la violencia . No siga echando nafta al fuego. Necesitamos vivir unidos, sus declaraciones no tienen nada que ver con las necesidades del país. Acá la prioridad no es quién hace la manifestación más grande ", dijo esta mañana en conferencia de prensa desde el Instituto Superior de Seguridad Pública.

"La violencia es el límite. No vamos a entrar en sus provocaciones . Siempre vamos a estar del lado de la paz", aseguró el jefe de gobierno porteño, que felicitó a la policía de la Ciudad por el operativo del fin de semana.

Sobre el fallo del juez Roberto Gallardo, que ayer ordenó el "cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia" del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró: "No vamos a eludir nuestras obligaciones".

El fallo del juez Gallardo



El magistrado dispuso "ordenar al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación ".



La decisión del juez Gallardo se conoció después de que el sábado pasado la policía porteña vallara los alrededores del edificio en el que reside la Vicepresidenta, en la esquina de Juncal y Uruguay, lo que irritó a los manifestantes que desde hace días se congregan en el lugar en defensa de la funcionaria, acusada en la llamada causa Vialidad y con un pedido de condena de 12 años de prisión.



En el segundo punto de la resolución, el juez ratificó que "la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta, sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales".

En ese sentido, el fallo de 24 fojas plantea: "A nadie se le ocurriría que el Señor Presidente baje de un avión en una provincia y que quede a partir de ese momento bajo la custodia de las fuerzas provinciales" y recuerda que la Ciudad de Buenos Aires es "a partir de la reforma constitucional de 1994 una provincia más".

"La seguridad de los funcionarios federales de primer nivel y de todos aquellos cuya seguridad esté determinada por las leyes o las resoluciones específicas como a cargo de las fuerzas federales, no puede sino ser ejercida por las mismas", añade.

A párrafo seguido estableció que "la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso".

Finalmente, establece "comunicar al Señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Señor Marcelo D'Alessandro, que la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial".