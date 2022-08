Almuerzo picante de Bullrich, Larreta y la cúpula del PRO en Costanera

Las internas entre halcones y palomas del PRO siguen. Esta vez, por el operativo de seguridad montando en la casa de la Vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese contexto, los popes del partido que preside Patricia Bullrich se ven las caras en un almuerzo que promete cierto picante y no necesariamente en los platos que se sirvan.

En las últimas horas, Bullrich volvió a apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta. "Horacio, si vas a poner un operativo, ¡bancalo! No quiero que la gente empiece a decir ‘voy a votar a Juntos por el Cambio, pero van a ser tan debiluchos que les va a pasar lo mismo, los van a sacar'", arrojó la jefa del partido PRO. Esas palabras las pronunció en una recorrida que hizo por el conurbano bonaerense.

Esta mañana, en declaraciones a Radio Mitre, renovó sus cuestionamientos hacia el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "La sensación de la gente es que no podemos ponerle límites al kirchnerismo".

Las declaraciones de Bullrich fueron en la previa del almuerzo que este mediodía compartían en el restaurante Happening, de la Costanera, los integrantes de la cúpula del PRO. El objetivo es, una vez más, apaciguar las aguas .

¿Quiénes tenían previsto participar? Rodríguez Larreta, Bullrich, Mauricio y Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Fernando de Andreis, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, según enumeró Telam. Por su parte, la presencia de Federico Pinedo estaba en duda por un tema de salud.

Durante la entrevista de esta mañana, Bullrich insistió en que desde el kirchnerismo "nos plantean siempre que tenemos poca capacidad para ponernos enfrente los problemas, solucionarlos, gobernar. Por eso es muy importante que mostremos fortaleza".

La jefa del PRO criticó las negociaciones que mantuvo el gobierno porteño con Nación durante el fin de semana de los incidentes frente a la casa de Cristina Kirchner. "¿Nosotros podemos, a esta altura del partido, confiar en la palabra del kirchnerismo? Necesitamos tener el carácter para no dejarnos avasallar", planteó la exministra de Seguridad de Cambiemos.

"El PRO tiene que ser una fuerza que ponga centralidad al orden y al poder. Y si dejamos que en la historia quede como que al kirchnerismo nadie se le anima, eso va en contra de nuestra fortaleza", concluyó Bullrich.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, en conferencia de prensa, no aludió a la presidenta de su partido. Sí le dedicó algunas palabras a la titular del Senado, cuando anunció que no seguirían la orden del juez Roberto Gallardo y mantendrían la presencia de la Policía de la Ciudad en la zona de Uruguay y Juncal.

"A usted señora Vicepresidenta, le pido que no siga incitando a la violencia. No siga echando nafta al fuego. Necesitamos vivir unidos, sus declaraciones no tienen nada que ver con las necesidades del país. Acá la prioridad no es quién hace la manifestación más grande", dijo desde el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Mientras el alcalde porteño elige no responderle a Bullrich, el fundador del PRO, Mauricio Macri se mantiene al margen .

Luego del almuerzo del PRO, habrá esta tarde una reunión de la mesa porteña de Juntos por el Cambio en el Centro Cultural Recoleta, de la que participarán Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Fernando Straface, Emiliano Yacobitti, Martín Lousteau, Ricardo López Murphy y Martín Ocampo, entre otros dirigentes.