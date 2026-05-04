En mayo de 2026, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán tener en cuenta una serie de cambios en los requisitos de renovación establecidos por la Secretaría de Discapacidad (SENADIS), organismo que asumió las funciones de la anterior Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta modificación busca simplificar el acceso a los beneficios sin interrumpir la cobertura vigente. En el 2025, desde el Gobierno se anunció una prórroga para los certificados en formato papel y digital, cuyo vencimiento o actualización estaba previsto para ese año. Es así que se determinó que todos los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirían una prórroga automática con vigencia hasta la misma fecha del 2026. Es decir, que ya deberán actualizarse este año. El CUD es clave para certificar la condición de los beneficiarios, además de ser indispensable para acceder a las prestaciones que brinda el Estado. Podrá ser solicitado por quienes acrediten problemas de la siguiente índole: Para verificar cada caso, una Junta Evaluadora emitirá el CUD. En caso de que la documentación no sea suficiente, se podrán solicitar nuevos estudios o informes para completar la evaluación. En este marco, los documentos claves para tramitar el Certificado de Discapacidad son los siguientes: La documentación específica requerida según el tipo de discapacidad puede consultarse en este link. El CronistaEconomía y PolíticaCertificado Único de Discapacidad (CUD) Trámites Se despide el Certificado Único por Discapacidad | Los nuevos requisitos para los que tengan que renovarlo en 2026. Foto (Archivo) Actualizado el 21 de Abril de 2026 12:17 + Seguir enabre en nueva pestaña En esta noticia Este año, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán tener en cuenta una serie de cambios en los requisitos de renovación establecidos por la Secretaría de Discapacidad (SENADIS), organismo que asume las funciones de la anterior Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta modificación busca simplificar el acceso a los beneficios sin interrumpir la cobertura vigente. En el 2025, el organismo anunció una prórroga para los certificados en formato papel y digital, cuyo vencimiento o actualización estaba previsto para el año pasado. En este marco, se determinó que todos los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una prórroga automática con vigencia hasta la misma fecha del 2026. Es decir, ya deberán actualizarse este año. El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. (Foto: archivo). Cabe destacar que esta ampliación no corresponde a los certificados con fecha de vencimiento o actualización a 2022, 2023 o 2024, ya que debieron renovarse en 2025. Con esta medida se asegura el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se busca evitar la saturación de turnos en juntas evaluadores. El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. (foto: archivo). Los podrán solicitar personas cuyo origen de problema de salud sea: Una Junta Evaluadora interdisciplinaria emitirá el Certificado Único de Discapacidad con la aprobación de la evaluación, sin embargo, en caso de que la documentación presentada no sea suficiente o concluyente, se podrá solicitar nuevos estudios o informes médicos para completar la evaluación. En este marco, el solicitante deberá presentar: La documentación específica requerida según el tipo de discapacidad puede consultarse en este link. Las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad pueden acceder a una amplia gama de derechos y beneficios, entre ellos: