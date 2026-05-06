Las provincias han tenido un inicio de año con grandes variaciones negativas en el financiamiento que reciben de Nación con motivo de la coparticipación de la recaudación. La recaudación coparticipable estuvo influida por la administración tributaria y el comportamiento de la economía. En el primer caso, la restitución de los certificados de exclusión de percepciones de IVA y Ganancias en Aduana y el cambio del calendario de anticipos de ganancias. En el mes de abril de 2026 el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $ 5.584.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $4.362.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 28%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduce en una baja real del 3,2%. En concepto de coparticipación, en el mes de abril de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $ 5.075.000 millones, frente a $ 3.985.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir, se observó una variación nominal del 27,4%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduce en una baja real del orden del 3,7% para cada una de las veinticuatro jurisdicciones. En concepto de leyes complementarias y compensaciones, en el mes de abril de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $ 508.000 millones, frente a $ 376.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir, se observó una variación nominal interanual del 35,1%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduce en una suba real del 2,1%. Al considerar la evolución individual de las jurisdicciones, se observa que habría una amplitud de 78 puntos porcentuales (p.p.) entre jurisdicciones como Tucumán, que tuvo la mayor suba con un incremento real del orden del 36,0%, y Salta, que tuvo una caída del 42,4%. Esta gran variabilidad obedece a cuestiones relacionadas principalmente con los envíos en concepto de compensaciones establecidas en el Consenso Fiscal del 2017. Salta era una de las jurisdicciones más favorecidas en los meses previos, situación que mostró un gran cambio durante abril. Al analizar la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, se observa que todas las jurisdicciones registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 10,4 puntos porcentuales entre Salta, con la mayor caída (-11%), y Tucumán, la de menor caída (-0,6%). En La Rioja, Santa Cruz y Catamarca el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en leyes especiales y compensaciones, las cuales aumentaron un 2% real interanual. En cambio, Tucumán, Buenos Aires y Neuquén tuvieron un mejor desempeño relativo debido a su mayor participación en estos componentes del reparto. La distinta incidencia de los envíos en concepto de leyes complementarias y compensaciones en el total de transferencias nacionales recibidas hace que ocurra este grado de variabilidad en el comportamiento de los fondos. A precios de hoy, la baja real interanual del consolidado de las transferencias totales en abril habría sido de $ 184.000 millones. Si se la expresa en términos per cápita para cada jurisdicción, se observa que las provincias que menos habrían perdido serían Tucumán, CABA y Buenos Aires. Y las provincias que más lo habrían hecho serían Salta, Catamarca y Tierra del Fuego. En el cuarto mes del año, las transferencias automáticas acumuladas por coparticipación alcanzaron los $ 19.996.000 millones, frente a $ 17.531.000 millones para igual período del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 23,0%, que se traduciría en una variación real negativa de 7,2% al descontar la inflación del período. En concepto de leyes complementarias y compensaciones, en el acumulado a abril de 2026 el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $ 1.960.000 millones, frente a $ 1.303.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir, se observó una variación nominal del 50,3%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduce en una suba real del 13,4%. En el acumulado a abril del año, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $ 22.906.291 millones, frente a $ 17.531.000 millones para igual período del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 25,1%, que se traduce en una baja real del 5,7% al descontar la inflación del período. Al analizar la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, se observa que todas las jurisdicciones registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 2,7 puntos porcentuales entre CABA, con la mayor caída (-7,1%) y Buenos Aires, la de menor caída (-4,4%). Santa Fe y Córdoba se ubicaron como las provincias de mayor pérdida, después de CABA, con mermas interanuales del 6,5% y 6,6%, respectivamente. En el otro extremo, Salta, Catamarca y Tucumán son las provincias de menor pérdida, luego de Buenos Aires. A precios de abril, la baja real del consolidado de las transferencias totales en los primeros cuatro meses del año sería de $ 1,4 billones. Si se la expresa en términos per cápita para cada jurisdicción, se observa que las provincias que menos perdieron fueron CABA, Buenos Aires y Mendoza; mientras que las que más lo hicieron fueron La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. Un habitante de La Rioja perdió el equivalente a $ 78.000 durante los primeros cuatro meses de 2026, uno de Formosa a $ 85.000 y uno de Tierra del Fuego a $ 92.000. La pérdida de recursos automáticos sumada a la de recursos no automáticos ha generado un cambio estructural de financiamiento en las provincias argentinas. Si no adaptan sus gastos a este nuevo nivel de financiamiento genuino, van a iniciar un proceso de deterioro fiscal.